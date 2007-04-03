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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2965296629672968
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 14:23

  Козак-характерник написав:
  ringM57 написав:А что, EXMO не катит? Пар с гривной - достаточно, ввод/вывод - есть ...

Ліквідність не та. Банан всіх підмяв під себе.

По объёмам и количеству торговых пар подмял, но спокойнее на какой-нибудь старой регулируемой бирже в европейской или американской юрисдикции. Битстамп или Кракен, например.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:17

  Alex_V_K_79 написав:Подскажите, в чем может быть причина того, что не приходит подтверждающий регистрацию на бинансе код ни в почту (в папке спам нет то же :)), ни по номеру телефона... Фигня какая-то..

Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk

там, куда Вы собрались вводить код, который ждете на почте, нужно нажать сначала "получить код" в той же строке
так же будет и с кодом который должен прийти на телефон. Сначала нужно нажать на кнопку "получить код"
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:42

  Игорь написав:Добрый день. На какой бирже посоветуете зарегистрироваться ? Украина. Гривна. Цель - попробовать покупать/продавать криптовалюту. Рассматриваю Binance, но помню Зебра часто ссылался на Куну, может есть какие-то подводные камни ?

банан! если денег мало, например 100 уе, можно использовать плечо х125 и купить например битка не на 100, а на 12500 уе! и таким образом заработать много денег
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:45

DmitryK юмор оценил. спасибо за напутствие
Верификацию прошел. Как посоветуете завести деньги ? P2P ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 16:55

  Игорь написав:DmitryK юмор оценил. спасибо за напутствие
Верификацию прошел. Как посоветуете завести деньги ? P2P ?

Все треба дивитися на момент. Можна картою поповнити, а можна і P2P, чи через бестченж.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 17:05

Козак-характерник через bestchange есть вероятность получить "грязную" криптовалюту, которые потом биржа заблокирует ?
Игорь
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