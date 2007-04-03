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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 січ, 2022 14:23
Козак-характерник написав: ringM57 написав:
А что, EXMO не катит? Пар с гривной - достаточно, ввод/вывод - есть ...
Ліквідність не та. Банан всіх підмяв під себе.
По объёмам и количеству торговых пар подмял, но спокойнее на какой-нибудь старой регулируемой бирже в европейской или американской юрисдикции. Битстамп или Кракен, например.
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phantom_systems
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Додано: Нед 23 січ, 2022 16:17
Alex_V_K_79 написав:
Подскажите, в чем может быть причина того, что не приходит подтверждающий регистрацию на бинансе код ни в почту (в папке спам нет то же
), ни по номеру телефона... Фигня какая-то..
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
там, куда Вы собрались вводить код, который ждете на почте, нужно нажать сначала "получить код" в той же строке
так же будет и с кодом который должен прийти на телефон. Сначала нужно нажать на кнопку "получить код"
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Игорь
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Додано: Нед 23 січ, 2022 16:42
Игорь написав:
Добрый день. На какой бирже посоветуете зарегистрироваться ? Украина. Гривна. Цель - попробовать покупать/продавать криптовалюту. Рассматриваю Binance, но помню Зебра часто ссылался на Куну, может есть какие-то подводные камни ?
банан! если денег мало, например 100 уе, можно использовать плечо х125 и купить например битка не на 100, а на 12500 уе! и таким образом заработать много денег
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DmitryK
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Додано: Нед 23 січ, 2022 16:45
DmitryK юмор оценил. спасибо за напутствие
Верификацию прошел. Как посоветуете завести деньги ? P2P ?
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Игорь
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Додано: Нед 23 січ, 2022 16:55
Игорь написав:DmitryK
юмор оценил. спасибо за напутствие
Верификацию прошел. Как посоветуете завести деньги ? P2P ?
Все треба дивитися на момент. Можна картою поповнити, а можна і P2P, чи через бестченж.
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Козак-характерник
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Додано: Нед 23 січ, 2022 17:05
Козак-характерник через bestchange есть вероятность получить "грязную" криптовалюту, которые потом биржа заблокирует ?
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Игорь
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