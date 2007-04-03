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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2966296729682969
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:32

  Игорь написав:Козак-характерник через bestchange есть вероятность получить "грязную" криптовалюту, которые потом биржа заблокирует ?

Така ймовірність присутня скрізь.

  Игорь написав:?
Куна USDT/UAH 29.44
bestchange USDT/UAH от 29.26 но есть негативный отзыв
binance p2p USDT/UAH от 29.35 да и биржа как-бы гарантом выступает.
Думаю вывод очевиден. Возможно в другие времена будут другие варианты лучшими.

Навіщо Вам USDT? Заводьте гривню і торгуйте до гривні. Я навпаки всі USDT продав. А якщо вже хочете у псевдодоларі, то купляйте BUSD. Там немає комісії при торгах.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:53

  Zebra написав:
  Игорь написав:
  Zebra написав:Подождите недельку, курс USDT упадет до +1-2% от рыночного. Нет смысла переплачивать 3-5% сверху.

Так за недельку возможно и bitcoin или что-то другое (не придумал еще что покупать) вырастет.


Одна из главных ошибок на крипторынке - жалеть об упущенной выгоде.
Только холодный расчет - курс адекватный - завели денюжку, поставили ордер на 18к, через год заходите в аккаунт и радуетесь как вам сквизом налили.

Те кто на сквизах покупают - портят себе карму. Это слёзы тех, чьи позиции ликвидируются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 23:23

  airmax78 написав:Те кто на сквизах покупают - портят себе карму. Это слёзы тех, чьи позиции ликвидируются.


Кхе-кхе... Мало нам вездесущей манипульки Козака, так еще будем задумываться, чьи монеты подбираем - разбогатевшего хомяка, или разорившегося аленя :mrgreen:
zРадио
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