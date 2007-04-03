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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 23 січ, 2022 22:32
Игорь написав:Козак-характерник
через bestchange есть вероятность получить "грязную" криптовалюту, которые потом биржа заблокирует ?
Така ймовірність присутня скрізь.
Игорь написав:
?
Куна USDT/UAH 29.44
bestchange USDT/UAH от 29.26 но есть негативный отзыв
binance p2p USDT/UAH от 29.35 да и биржа как-бы гарантом выступает.
Думаю вывод очевиден. Возможно в другие времена будут другие варианты лучшими.
Навіщо Вам USDT? Заводьте гривню і торгуйте до гривні. Я навпаки всі USDT продав. А якщо вже хочете у псевдодоларі, то купляйте BUSD. Там немає комісії при торгах.
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Козак-характерник
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Додано: Нед 23 січ, 2022 22:53
Zebra написав: Игорь написав: Zebra написав:
Подождите недельку, курс USDT упадет до +1-2% от рыночного. Нет смысла переплачивать 3-5% сверху.
Так за недельку возможно и bitcoin или что-то другое (не придумал еще что покупать) вырастет.
Одна из главных ошибок на крипторынке - жалеть об упущенной выгоде.
Только холодный расчет - курс адекватный - завели денюжку, поставили ордер на 18к, через год заходите в аккаунт и радуетесь как вам сквизом налили.
Те кто на сквизах покупают - портят себе карму. Это слёзы тех, чьи позиции ликвидируются.
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airmax78
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Додано: Нед 23 січ, 2022 23:23
airmax78 написав:
Те кто на сквизах покупают - портят себе карму. Это слёзы тех, чьи позиции ликвидируются.
Кхе-кхе... Мало нам вездесущей манипульки Козака, так еще будем задумываться, чьи монеты подбираем - разбогатевшего хомяка, или разорившегося аленя
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zРадио
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