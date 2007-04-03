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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2966296729682969
Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:32

  Игорь написав:Козак-характерник через bestchange есть вероятность получить "грязную" криптовалюту, которые потом биржа заблокирует ?

Така ймовірність присутня скрізь.

  Игорь написав:?
Куна USDT/UAH 29.44
bestchange USDT/UAH от 29.26 но есть негативный отзыв
binance p2p USDT/UAH от 29.35 да и биржа как-бы гарантом выступает.
Думаю вывод очевиден. Возможно в другие времена будут другие варианты лучшими.

Навіщо Вам USDT? Заводьте гривню і торгуйте до гривні. Я навпаки всі USDT продав. А якщо вже хочете у псевдодоларі, то купляйте BUSD. Там немає комісії при торгах.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 22:53

  Zebra написав:
  Игорь написав:
  Zebra написав:Подождите недельку, курс USDT упадет до +1-2% от рыночного. Нет смысла переплачивать 3-5% сверху.

Так за недельку возможно и bitcoin или что-то другое (не придумал еще что покупать) вырастет.


Одна из главных ошибок на крипторынке - жалеть об упущенной выгоде.
Только холодный расчет - курс адекватный - завели денюжку, поставили ордер на 18к, через год заходите в аккаунт и радуетесь как вам сквизом налили.

Те кто на сквизах покупают - портят себе карму. Это слёзы тех, чьи позиции ликвидируются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 січ, 2022 23:23

  airmax78 написав:Те кто на сквизах покупают - портят себе карму. Это слёзы тех, чьи позиции ликвидируются.


Кхе-кхе... Мало нам вездесущей манипульки Козака, так еще будем задумываться, чьи монеты подбираем - разбогатевшего хомяка, или разорившегося аленя :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 00:57

В мире животных: описание крипто-зверинца

  zРадио написав: разбогатевшего хомяка, или разорившегося аленя

Биржа напоминает большой зоопарк, в котором каждый трейдер предстает в обличии определенного животного. Здесь найдется место для всех: кит, бык, хомяк, медведь — далеко неокончательный перечень обитателей крипто-зверинца. В этом обзоре мы подробно поговорим о том, какие бывают животные в криптотрейдинге. Также расскажем о каждом из них, чтобы игроки могли четко идентифицировать себя, исходя из параметров и определенных наборов характеристик.

Бык. Чем отличается: играет на повышение.

Этот тип биржевого трейдера считается одним из основных участников криптовалютного и фондового рынков. Термин появился на заре 18 века, что ознаменовалось резким возрастанием количества учреждений, которые занимались торгами. Бык всегда уверенно заключает сделки и верит только в благоприятный исход событий. Он покупает новые цифровые валюты или берет в разработку дешевые акции, надеясь на их внезапный скачок. В случае с монетами, этот тип трейдера играет только на повышение цен.

Медведь. Чем отличается: играет на понижение.

Медведь — полный антипод быка, который быстро входит в азарт и играет только на лонги. Биржевые трейдеры этого типа выжидают нужный момент и продают свои активы, уповая на то, что они в ближайшее время упадут в цене. Игроки-медведи следуют такому плану: покупают, заключают договор, фиксирую цену, ждут подешевения, закрывают сделку и разницу забирают себе. Они намеренно сбивают цену до минимального значения. Если быки всегда хотят купить, то медведи ставят перед собой цель поскорее продать.

Кит. Чем отличается: ас по части криптовалюты.

Трейдеры-киты всегда хладнокровны и сдержанны, а все решения о сделках принимаются на основе детального анализа ситуации. Это бронированные крейсеры, которые бороздят просторы биржи, и всегда стараются разработать продуманную стратегию. Киты могут заставить играть по своим правилам все сообщество. Они думают своей головой и никогда не следуют чужим подсказкам. Главная особенность этих биржевых трейдеров заключается в том, что они считаются самыми крупными держателями криптовалюты. Чаще всего в игру вступают те люди, которые уже познали все прелести цифровых монет и разработали персональный план ведения торгов. Активно задействует пампинг, если хочет намеренно увеличить цену.

Овца. Чем отличается: трейдер 100 раз подумает, прежде чем заключить сделку.

Всегда боятся совершить ошибку — главная особенность трейдеров-овец. Действия этих игроков полностью соответствуют пословице: “Семь раз отмерь, один раз отрежь”. Вечно штудируют аналитические отчеты, советуются с экспертами и ищут подсказки в различных источниках, прежде чем принять решение. У этого типа биржевых трейдеров есть своя особенность: если они покупают активы, то превращаются в быков, а вот если выставляют их на продажу — в медведей.

Хомяк. Чем отличается: игрок подвластен “эффекту стадного мышления”.

Если все, то и я — именно такими категориями мыслит этот тип биржевого трейдера. Хомяки подобны овцам, так как ими легко манипулировать. Разница заключается лишь в том, что овцы после череды поражений уходят с поля боя и навсегда покидают биржу, а вот хомяки настойчиво продолжают вести торги. Именно этот вид животных составляет львиную долю рынка.

Свинья. Чем отличается: полное отсутствие страха.

Этот тип биржевого трейдера отличается алчностью. Они думают, как бы поскорее и без лишних усилий заработать денег, чтобы наконец-то погреться на белоснежном пляже. Они не изучат тенденции рынка, не анализируют текущую ситуацию и чаще всего вкладывают деньги в рискованные активы. Свиньи считаются наиболее уязвимой категорией в глазах быков и медведей. Игроки-свиньи и жадность — два неразрывных понятия. Они хотят получить все и сразу, опираясь лишь на свою интуицию, поэтому более опытные трейдеры привыкли зарабатывать на этом типе.

Лось. Чем отличается: терпит большие убытки.

Кому не повезло, так это игрокам, которые известны на бирже под кодовым названием “Лоси”. Эти звери постоянно терпят потери, совершают невыгодные сделки и вкладывают деньги в заведомо провальные активы. Стоит упомянуть, что каждый трейдер в начале своего пути немного лось. Особенное, если дело касается криптовалютного рынка.

Заяц. Чем отличается: много и быстро.

Зайцы — игроки, которые привыкли совершать много краткосрочных сделок. Они постоянно держат руку на пульсе и пытаются увернуться от невыгодных активов, прыгая от одной ценовой позиции к другой. Трейдеры-зайцы активно применяют скальпинг. Это довольно небезопасная тактика, которая характеризуется скачками внутри ценового коридора. Данный тип животного считается настоящим профессионалом, который разбирается во всех торговых инструментах и ориентируется в основах технического анализа.

Цыпленок. Чем отличается: трусливый трейдер.

Ох, цыпленок — это еще та овца (только в квадрате). Эти игроки не хотят рисковать, поздно заключают сделки и боятся открывать позиции. Над ними всегда главенствует страх потерять все. Есть хорошая новость: это проявляется лишь на первых парах. Потом цыплята вылупляются, совершенствуют свои навыки и разрабатывают стратегию для ведения торгов.

  zРадио написав:Кхе-кхе... Мало нам вездесущей манипульки Козака

:) :D :P

Кукловод. Чем отличается: руководит всеми.

Кукловод — настоящий манипулятор, который имеет много активов и вертит ими как вздумается. Действия этого трейдера сложно спрогнозировать, ведь он практически всегда играет не по правилам. От рук кукловода первыми страдают хомяки, цыплята и овцы. Именно эти трейдеры олицетворяют биржевую мафию, которая не считается с желаниями других игроков.
Козак-характерник
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