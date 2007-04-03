Додано: Пон 24 січ, 2022 00:57

zРадио написав: разбогатевшего хомяка, или разорившегося аленя разбогатевшего хомяка, или разорившегося аленя

zРадио написав: Кхе-кхе... Мало нам вездесущей манипульки Козака Кхе-кхе... Мало нам вездесущей манипульки Козака

Биржа напоминает большой зоопарк, в котором каждый трейдер предстает в обличии определенного животного. Здесь найдется место для всех: кит, бык, хомяк, медведь — далеко неокончательный перечень обитателей крипто-зверинца. В этом обзоре мы подробно поговорим о том, какие бывают животные в криптотрейдинге. Также расскажем о каждом из них, чтобы игроки могли четко идентифицировать себя, исходя из параметров и определенных наборов характеристик.. Чем отличается: играет на повышение.Этот тип биржевого трейдера считается одним из основных участников криптовалютного и фондового рынков. Термин появился на заре 18 века, что ознаменовалось резким возрастанием количества учреждений, которые занимались торгами. Бык всегда уверенно заключает сделки и верит только в благоприятный исход событий. Он покупает новые цифровые валюты или берет в разработку дешевые акции, надеясь на их внезапный скачок. В случае с монетами, этот тип трейдера играет только на повышение цен.. Чем отличается: играет на понижение.Медведь — полный антипод быка, который быстро входит в азарт и играет только на лонги. Биржевые трейдеры этого типа выжидают нужный момент и продают свои активы, уповая на то, что они в ближайшее время упадут в цене. Игроки-медведи следуют такому плану: покупают, заключают договор, фиксирую цену, ждут подешевения, закрывают сделку и разницу забирают себе. Они намеренно сбивают цену до минимального значения. Если быки всегда хотят купить, то медведи ставят перед собой цель поскорее продать.. Чем отличается: ас по части криптовалюты.Трейдеры-киты всегда хладнокровны и сдержанны, а все решения о сделках принимаются на основе детального анализа ситуации. Это бронированные крейсеры, которые бороздят просторы биржи, и всегда стараются разработать продуманную стратегию. Киты могут заставить играть по своим правилам все сообщество. Они думают своей головой и никогда не следуют чужим подсказкам. Главная особенность этих биржевых трейдеров заключается в том, что они считаются самыми крупными держателями криптовалюты. Чаще всего в игру вступают те люди, которые уже познали все прелести цифровых монет и разработали персональный план ведения торгов. Активно задействует пампинг, если хочет намеренно увеличить цену.. Чем отличается: трейдер 100 раз подумает, прежде чем заключить сделку.Всегда боятся совершить ошибку — главная особенность трейдеров-овец. Действия этих игроков полностью соответствуют пословице: “Семь раз отмерь, один раз отрежь”. Вечно штудируют аналитические отчеты, советуются с экспертами и ищут подсказки в различных источниках, прежде чем принять решение. У этого типа биржевых трейдеров есть своя особенность: если они покупают активы, то превращаются в быков, а вот если выставляют их на продажу — в медведей.. Чем отличается: игрок подвластен “эффекту стадного мышления”.Если все, то и я — именно такими категориями мыслит этот тип биржевого трейдера. Хомяки подобны овцам, так как ими легко манипулировать. Разница заключается лишь в том, что овцы после череды поражений уходят с поля боя и навсегда покидают биржу, а вот хомяки настойчиво продолжают вести торги. Именно этот вид животных составляет львиную долю рынка.. Чем отличается: полное отсутствие страха.Этот тип биржевого трейдера отличается алчностью. Они думают, как бы поскорее и без лишних усилий заработать денег, чтобы наконец-то погреться на белоснежном пляже. Они не изучат тенденции рынка, не анализируют текущую ситуацию и чаще всего вкладывают деньги в рискованные активы. Свиньи считаются наиболее уязвимой категорией в глазах быков и медведей. Игроки-свиньи и жадность — два неразрывных понятия. Они хотят получить все и сразу, опираясь лишь на свою интуицию, поэтому более опытные трейдеры привыкли зарабатывать на этом типе.. Чем отличается: терпит большие убытки.Кому не повезло, так это игрокам, которые известны на бирже под кодовым названием “Лоси”. Эти звери постоянно терпят потери, совершают невыгодные сделки и вкладывают деньги в заведомо провальные активы. Стоит упомянуть, что каждый трейдер в начале своего пути немного лось. Особенное, если дело касается криптовалютного рынка.. Чем отличается: много и быстро.Зайцы — игроки, которые привыкли совершать много краткосрочных сделок. Они постоянно держат руку на пульсе и пытаются увернуться от невыгодных активов, прыгая от одной ценовой позиции к другой. Трейдеры-зайцы активно применяют скальпинг. Это довольно небезопасная тактика, которая характеризуется скачками внутри ценового коридора. Данный тип животного считается настоящим профессионалом, который разбирается во всех торговых инструментах и ориентируется в основах технического анализа.. Чем отличается: трусливый трейдер.Ох, цыпленок — это еще та овца (только в квадрате). Эти игроки не хотят рисковать, поздно заключают сделки и боятся открывать позиции. Над ними всегда главенствует страх потерять все. Есть хорошая новость: это проявляется лишь на первых парах. Потом цыплята вылупляются, совершенствуют свои навыки и разрабатывают стратегию для ведения торгов.. Чем отличается: руководит всеми.Кукловод — настоящий манипулятор, который имеет много активов и вертит ими как вздумается. Действия этого трейдера сложно спрогнозировать, ведь он практически всегда играет не по правилам. От рук кукловода первыми страдают хомяки, цыплята и овцы. Именно эти трейдеры олицетворяют биржевую мафию, которая не считается с желаниями других игроков.