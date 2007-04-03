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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2968296929702971>
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 12:46

  greenozon написав:Гарний початок робочого тижня -
нирнули під 34 фігуру!

Понятно уже, что те, кто отоварились по 60+ застряли в своих позициях на годы. Формула X10 от предыдущего ATH после каждого халвинга больше них не работает.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 12:58

  Zebra написав:
  Игорь написав:
  Zebra написав:Подождите недельку, курс USDT упадет до +1-2% от рыночного. Нет смысла переплачивать 3-5% сверху.

Так за недельку возможно и bitcoin или что-то другое (не придумал еще что покупать) вырастет.


Одна из главных ошибок на крипторынке - жалеть об упущенной выгоде.
Только холодный расчет - курс адекватный - завели денюжку, поставили ордер на 18к, через год заходите в аккаунт и радуетесь как вам сквизом налили.

$ETH па 400 відро в такому випадку? :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ведра можно не ставить. Мне кажется это будет долгий и мучительный путь вниз и потом топтание на месте в течение месяцев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:18

  airmax78 написав:Ведра можно не ставить. Мне кажется это будет долгий и мучительный путь вниз и потом топтание на месте в течение месяцев.

В течении долгих лет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А может, кстати, и навсегда застряли в битке по 69К. Такие дела.
P.S. На всякий случай, комрады, с вами было тут весело общаться. Свои биткоины, эфиры, эосы и рипплоракеты завещаю фонду борьбы с манипулем, учрежденному Козаком. Пусть он накажет манипуль за все причиненные нам страдания.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 24 січ, 2022 13:23, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:22

  TylerTruman_ написав:$ETH па 400 відро в такому випадку? :roll:

Биток нарисовал на месячных ТФ дивергенцию по RSI(14) - 69к было вершиной на годы.

Кстати как там шорты битка по 13к поживают? Ликвидировало наверно, что пропал почти на 2 года?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

раз нарисовался местный ташник - пора потихоньку покупать...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По поводу чтения аналитики и криптоблогеров попалось такое видео
https://www.youtube.com/watch?v=06-eKk-Icjs
NAVM
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:49

  airmax78 написав:А может, кстати, и навсегда застряли в битке по 69К. Такие дела.
P.S. На всякий случай, комрады, с вами было тут весело общаться. Свои биткоины, эфиры, эосы и рипплоракеты завещаю фонду борьбы с манипулем, учрежденному Козаком. Пусть он накажет манипуль за все причиненные нам страдания.

погоди, скоро будет па18 а снова тренд поменяется
так что не теряйся
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 13:53

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:$ETH па 400 відро в такому випадку? :roll:

Биток нарисовал на месячных ТФ дивергенцию по RSI(14) - 69к было вершиной на годы.

Кстати как там шорты битка по 13к поживают? Ликвидировало наверно, что пропал почти на 2 года?

якщо нижче 28к нирне дід, ATH на роки, згоден

на рахунок шорта 13к не пам'ятаю вже, а стосовно ліквідації, то не мав такого щастя на маржиналці, було одного разу фіксував болючого лося з усередненням десь на третину депозита, після того зарікся торгувати $DOGE та ігнорувати, що про нього Маск пише :| ... зайшов навалютний топік і вирішив поцікавитися як у вас тут справи, схоже, що зараз ще нудніше чим було

так що на рахунок відра по $ETH? па 2х значні цифри вже ніколи не буде, тре ловити 3х зачні в похід на тисячі? :mrgreen:
TylerTruman_
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