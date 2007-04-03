Zebra написав:Подождите недельку, курс USDT упадет до +1-2% от рыночного. Нет смысла переплачивать 3-5% сверху.
Так за недельку возможно и bitcoin или что-то другое (не придумал еще что покупать) вырастет.
Одна из главных ошибок на крипторынке - жалеть об упущенной выгоде. Только холодный расчет - курс адекватный - завели денюжку, поставили ордер на 18к, через год заходите в аккаунт и радуетесь как вам сквизом налили.
А может, кстати, и навсегда застряли в битке по 69К. Такие дела. P.S. На всякий случай, комрады, с вами было тут весело общаться. Свои биткоины, эфиры, эосы и рипплоракеты завещаю фонду борьбы с манипулем, учрежденному Козаком. Пусть он накажет манипуль за все причиненные нам страдания.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 24 січ, 2022 13:23, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:А может, кстати, и навсегда застряли в битке по 69К. Такие дела. P.S. На всякий случай, комрады, с вами было тут весело общаться. Свои биткоины, эфиры, эосы и рипплоракеты завещаю фонду борьбы с манипулем, учрежденному Козаком. Пусть он накажет манипуль за все причиненные нам страдания.
погоди, скоро будет па18 а снова тренд поменяется так что не теряйся
TylerTruman_ написав:$ETH па 400 відро в такому випадку?
Биток нарисовал на месячных ТФ дивергенцию по RSI(14) - 69к было вершиной на годы.
Кстати как там шорты битка по 13к поживают? Ликвидировало наверно, что пропал почти на 2 года?
якщо нижче 28к нирне дід, ATH на роки, згоден
на рахунок шорта 13к не пам'ятаю вже, а стосовно ліквідації, то не мав такого щастя на маржиналці, було одного разу фіксував болючого лося з усередненням десь на третину депозита, після того зарікся торгувати $DOGE та ігнорувати, що про нього Маск пише ... зайшов навалютний топік і вирішив поцікавитися як у вас тут справи, схоже, що зараз ще нудніше чим було
так що на рахунок відра по $ETH? па 2х значні цифри вже ніколи не буде, тре ловити 3х зачні в похід на тисячі?