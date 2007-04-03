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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2968296929702971
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:50

  Zebra написав:
  airmax78 написав:Ведра можно не ставить. Мне кажется это будет долгий и мучительный путь вниз и потом топтание на месте в течение месяцев.

В течении долгих лет.


Да хватит толпу пугать.Не будет криптозимы как в 2019 году,будет цикл снижения,но он будет гораздо короче и все будет происходить гораздо быстрее.Уже 3 месяца падаем,если кто не заметил.Рынок крипты,с тех пор увиличился в разы по капитализации.Сюда зашли приличные деньги.Никто не будет их мариновать годами в 0 или минус..Фонды выкупали кучу битков по 40 и даже около 50 тыс...Они прям идиоты...Кто умный,понемногу набирает позиции.

P\S Ув.модераторы,разбаньте уже Вы итальянца(Кучинелли) Чувак реально пишет толковые вещи по теме крипты,в момент такого "кропвопролития на рынке",возможно был бы полезен новичкам и всяким "суицидальникам" здесь :lol: Ну,характер такой у человека
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 14:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В данный момент пробили и тестируем сверху линию нисходящего тренда по доминации альты,в районе 42%..Если закрепимся,следующая остановка будет в районе 46%..как указывал на графике еще несколько дней назад.По альте будет еще большая печалька...Нужно срочно нырять обратно под 42%
osafly
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Повідомлень: 1316
З нами з: 29.05.14
Подякував: 61 раз.
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