Да хватит толпу пугать.Не будет криптозимы как в 2019 году,будет цикл снижения,но он будет гораздо короче и все будет происходить гораздо быстрее.Уже 3 месяца падаем,если кто не заметил.Рынок крипты,с тех пор увиличился в разы по капитализации.Сюда зашли приличные деньги.Никто не будет их мариновать годами в 0 или минус..Фонды выкупали кучу битков по 40 и даже около 50 тыс...Они прям идиоты...Кто умный,понемногу набирает позиции.
P\S Ув.модераторы,разбаньте уже Вы итальянца(Кучинелли) Чувак реально пишет толковые вещи по теме крипты,в момент такого "кропвопролития на рынке",возможно был бы полезен новичкам и всяким "суицидальникам" здесь Ну,характер такой у человека