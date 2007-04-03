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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2969297029712972
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  DmitryK написав:логично было бы усреднителей еще сильнее провалить, не дать выйти...

так и буде, но папизже - надо сначала дать морковку...
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