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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 січ, 2022 20:58
DmitryK написав:
логично было бы усреднителей еще сильнее провалить, не дать выйти...
так и буде, но папизже - надо сначала дать морковку...
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