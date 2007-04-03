так и буде, но папизже - надо сначала дать морковку...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 січ, 2022 20:58
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 24 січ, 2022 22:25
Да не будет он по 10 центов...Не гони Вовик... Вот 1 бакс вполне.При цене 2$ капа стала 2млрд...Вдвое еще урежут,а там как раз,можно и затуземунить потом,в следующем цикле,баксов на 20-25..Все похоже как в ситуации с OMG,Wawes...Укатали сначала в пол что называется,долго и нудно опускали,мурыжили,а каких пиков монеты достигли после....С EOS будет тоже самое.
Додано: Пон 24 січ, 2022 23:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Этот человек заслуживает внимания, чтобы смотреть его видео ?
Есть рациональное зерно в его словах ? Или просто "заливает" ?
Додано: Пон 24 січ, 2022 23:20
Пздл из Австралии(кажись) обычный пзд...бол.. Весь Ютуб с него ржет,как он все время докупает и топит за вечный рост..Несколько раз смотрел его еще в начале прошлого года-больше не могу,как "рвотный порошок" Братуха Хамахи. Крипта Титан(если память не изменяет),хорошо его нахлобучила,на 30К$,когда там ее хакеры "подшаманили" и она практически обнулилась...Не тратьте время.
Додано: Пон 24 січ, 2022 23:56
Какая ваша цель в крипте? Просто купить биток в долгосрок на годы как защита от печатных станков или трейдинг в этом криптоказино?
Додано: Вів 25 січ, 2022 00:25
Для трейдинга нужно почитать и попробовать поторговать. Думаю это не для новичка. Я рассматриваю покупку биткоина может еще до 4-5 монет для разнообразия корзины. И подержать пока подрастут. Не хотелось бы думать, что это долгосрок.
На мой взгляд сейчас хорошее время чтобы заходить. И еще думаю, хаи все-таки перепишем.
Можно и долгосрок, так как выделил ту часть средств, которую можно заморозить на некоторое время, но обнулить не готов.
Та можно и поторговать, но суммами которые готов потерять. Но как это делать я не знаю
Додано: Вів 25 січ, 2022 00:37
Головне - дотримуватися ризик-менеджменту. Робити лише мікроставки, а не на всю котлету. Купляємо на червоному, продаємо на зеленому. Купляємо і продаємо порціями, бо ніхто не знає дна і піка. Не жаднічати!
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