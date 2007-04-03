Додано: Вів 25 січ, 2022 00:25

Zebra написав: Игорь написав: Этот человек заслуживает внимания, чтобы смотреть его видео ?

Есть рациональное зерно в его словах ? Или просто "заливает" ?

https://www.youtube.com/watch?v=vem0Abmp8BE Этот человек заслуживает внимания, чтобы смотреть его видео ?Есть рациональное зерно в его словах ? Или просто "заливает" ?

Какая ваша цель в крипте? Просто купить биток в долгосрок на годы как защита от печатных станков или трейдинг в этом криптоказино? Какая ваша цель в крипте? Просто купить биток в долгосрок на годы как защита от печатных станков или трейдинг в этом криптоказино?

Для трейдинга нужно почитать и попробовать поторговать. Думаю это не для новичка. Я рассматриваю покупку биткоина может еще до 4-5 монет для разнообразия корзины. И подержать пока подрастут. Не хотелось бы думать, что это долгосрок.На мой взгляд сейчас хорошее время чтобы заходить. И еще думаю, хаи все-таки перепишем.Можно и долгосрок, так как выделил ту часть средств, которую можно заморозить на некоторое время, но обнулить не готов.Та можно и поторговать, но суммами которые готов потерять. Но как это делать я не знаю