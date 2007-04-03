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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2969297029712972
Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 20:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  DmitryK написав:логично было бы усреднителей еще сильнее провалить, не дать выйти...

так и буде, но папизже - надо сначала дать морковку...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 22:25

  Козак-характерник написав:EOS - знатна какаха. Нижче 1 бакса піде. До 10 центів. Не одразу, звісно. Як і всім лайном, можна цією какахою торгувати. Купив і тут же продав, зафіксувавши профіт.


Да не будет он по 10 центов...Не гони Вовик... Вот 1 бакс вполне.При цене 2$ капа стала 2млрд...Вдвое еще урежут,а там как раз,можно и затуземунить потом,в следующем цикле,баксов на 20-25..Все похоже как в ситуации с OMG,Wawes...Укатали сначала в пол что называется,долго и нудно опускали,мурыжили,а каких пиков монеты достигли после....С EOS будет тоже самое.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 23:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Этот человек заслуживает внимания, чтобы смотреть его видео ?
Есть рациональное зерно в его словах ? Или просто "заливает" ?
https://www.youtube.com/watch?v=vem0Abmp8BE
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 23:20

  Игорь написав:Этот человек заслуживает внимания, чтобы смотреть его видео ?
Есть рациональное зерно в его словах ? Или просто "заливает" ?
https://www.youtube.com/watch?v=vem0Abmp8BE


Пздл из Австралии(кажись) обычный пзд...бол.. Весь Ютуб с него ржет,как он все время докупает и топит за вечный рост..Несколько раз смотрел его еще в начале прошлого года-больше не могу,как "рвотный порошок" Братуха Хамахи. Крипта Титан(если память не изменяет),хорошо его нахлобучила,на 30К$,когда там ее хакеры "подшаманили" и она практически обнулилась...Не тратьте время.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 24 січ, 2022 23:56

  Игорь написав:Этот человек заслуживает внимания, чтобы смотреть его видео ?
Есть рациональное зерно в его словах ? Или просто "заливает" ?
https://www.youtube.com/watch?v=vem0Abmp8BE

Какая ваша цель в крипте? Просто купить биток в долгосрок на годы как защита от печатных станков или трейдинг в этом криптоказино?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 00:25

  Zebra написав:
  Игорь написав:Этот человек заслуживает внимания, чтобы смотреть его видео ?
Есть рациональное зерно в его словах ? Или просто "заливает" ?
https://www.youtube.com/watch?v=vem0Abmp8BE

Какая ваша цель в крипте? Просто купить биток в долгосрок на годы как защита от печатных станков или трейдинг в этом криптоказино?

Для трейдинга нужно почитать и попробовать поторговать. Думаю это не для новичка. Я рассматриваю покупку биткоина может еще до 4-5 монет для разнообразия корзины. И подержать пока подрастут. Не хотелось бы думать, что это долгосрок.
На мой взгляд сейчас хорошее время чтобы заходить. И еще думаю, хаи все-таки перепишем.
Можно и долгосрок, так как выделил ту часть средств, которую можно заморозить на некоторое время, но обнулить не готов.
Та можно и поторговать, но суммами которые готов потерять. Но как это делать я не знаю :oops:
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 00:37

  Игорь написав:Та можно и поторговать, но суммами которые готов потерять. Но как это делать я не знаю :oops:

Головне - дотримуватися ризик-менеджменту. Робити лише мікроставки, а не на всю котлету. Купляємо на червоному, продаємо на зеленому. Купляємо і продаємо порціями, бо ніхто не знає дна і піка. Не жаднічати! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 02:25

  osafly написав:
  phantom_systems написав: Сейчас пружину сжимают на панических ожиданиях краха фонды, но отскок должен быть знатный.


Фантом,бл..EOS усреднили по 2?? :lol: Монета уже на камбалу стала похожа,расплющили ее в блин.И биржу запустили и блокчейн самый лучший,но никогда она себе не позволяла за всю историю своего существования ползать на пузе в районе 2 баксов и иметь наглость устраивать там проторговки.Раньше сквизом и обратно..Как бы мы эту "плиту" не пробили и не пошли щупать 1.5 и ниже на будующее.

Да уже надоело перезаходить-усреднять этот хлам. Он в 4 раза сложился к деду по сравнению с майскими хаями. Жалкое зрелище, конечно. Пусть его ещё разок пропампят хоть к 4 баксам, солью в ноль.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 03:17

Если будет бабах и придется срочно бежать из страны, листок бумаги с сид-фразой везти куда удобнее и безопаснее, чем пачки зеленого нала ;)
Tegularius
 
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