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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 січ, 2022 14:43
Зек ночью красиво дно грыз, взял немного. В следующий раз эта палка не скоро выстрелит, но отскочить успеет.
Додано: Чет 27 січ, 2022 15:08
C "мамонтами" пора завязывать.Лучше что нибудь поперспективней поискать...Ну,или хотя бы Дашку в район 60 дождаться,если "ностальгия " не отпускает,у той хотя бы халвинг в мае будет...
Додано: Чет 27 січ, 2022 15:43
Додано: Чет 27 січ, 2022 17:12
Оно хоть предсказуемое, а дашка мутная. Из анонимок монера топ без вариантов, но она недавно двойную вершину к деду закончила рисовать, вряд ли скоро на серьёзный движ пойдёт.
Я больше тащусь с тех, кто набрал его себе по 100 баксов, холдил почти до 300 и всё равно не слил, а теперь он по 80. Жаба, она такая
Додано: Чет 27 січ, 2022 20:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
фонду штивает тудой-сюдой, завтра на валютке праздник может и припиныца, да и здесь тоже х.з. куда занесёт...
Додано: Чет 27 січ, 2022 20:54
Да тут некоторые и БНБ ждали по 1К и по 1,5..Доказывая,мол какая большая инфляция у бакса и вообще у всего фиата,а монеты...это ж монеты..Борьба с инфляцией и сбережения на века!!!Теперь сидят наблюдают как все тает,как снег на солнце..Инвесторы. Выростит до 1К,опять не продадут,бо будет стоить типа 2К...и так-до бесконечности.
Из старых монет,только Лайт признаю и Эфир теперь...Все остальное,никчемный хлам отживший свое,все эти Кеши-хуеши-Зэки-туалетные средства...Мало того что мусор,так еще и реальный непотриб...Эфир классик еще можно будет попробовать взять,баксах на 8-10,там у него поддержка крепкая,лень лезть детально смотреть....еще не время.Так же под халвинг этого года.Думаете не увидим этих цен??? Ха!
Ну Рипл еще может вычудить кульбитом,когда победит SEC в судах,но перед этим,его наверняка в пол указатают,до 0.38$ как должное...чтобы набрать позиций крупняку.
Додано: Чет 27 січ, 2022 21:24
"Мамонтовость" зека - это именно то, что может сделать его перспективным вложением, поскольку подтверждает проверку временем и отсутствие рисков скам-экзита. Монета, маркетингом которой никто никогда не занимался, зато над технологией работают лучшие криптографы планеты (MIT), остается ликвидной 6-й год. По природе столь же дефляционна, сколь и биткоин. Только еще и выгодно приватна. Классические оффшоры под нажимом фискалов и регулярными сливами спецслужб накрываются медным тазом, их капиталу просто некуда будет деваться, кроме как в криптовалюты высокой приватности. В общем, говорил уже как-то и еще раз повторю - проект считаю экстремально недооцененным. Просто ему еще не время - на 8 лет младше биткоина. и эмиссия пока еще избыточная для ценового ралли. А окно для входа в этом году откроется отличное - 20-40 долларов, ИМХО
Додано: П'ят 28 січ, 2022 15:28
TOKEN RPI
Здравствуйте, недавно в интернете наткнулся на RPI TOKEN
Думаю закупится пока дешево.
Кто-то слышал об этом токене?
Хотелось бы узнать более подробно о нем.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 23:49
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