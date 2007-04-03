Додано: Чет 27 січ, 2022 21:24

osafly написав: phantom_systems написав: Зек ночью красиво дно грыз, взял немного. В следующий раз эта палка не скоро выстрелит, но отскочить успеет. Зек ночью красиво дно грыз, взял немного. В следующий раз эта палка не скоро выстрелит, но отскочить успеет.



C "мамонтами" пора завязывать.Лучше что нибудь поперспективней поискать C "мамонтами" пора завязывать.Лучше что нибудь поперспективней поискать

"Мамонтовость" зека - это именно то, что может сделать его перспективным вложением, поскольку подтверждает проверку временем и отсутствие рисков скам-экзита. Монета, маркетингом которой никто никогда не занимался, зато над технологией работают лучшие криптографы планеты (MIT), остается ликвидной 6-й год. По природе столь же дефляционна, сколь и биткоин. Только еще и выгодно приватна. Классические оффшоры под нажимом фискалов и регулярными сливами спецслужб накрываются медным тазом, их капиталу просто некуда будет деваться, кроме как в криптовалюты высокой приватности. В общем, говорил уже как-то и еще раз повторю - проект считаю экстремально недооцененным. Просто ему еще не время - на 8 лет младше биткоина. и эмиссия пока еще избыточная для ценового ралли. А окно для входа в этом году откроется отличное - 20-40 долларов, ИМХО