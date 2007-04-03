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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2974297529762977
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 20:41

  Козак-характерник написав:
  bobo написав:І де всі?

В засаді з ведрами... :) Чекаємо обвал, коли чпокатимуть лонгустинів. :|

или навпаки :o
чик
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 02:48

Кто на заборе, кто с какими вёдрами, а кто на пиле катается в ожидании большого движа :)
phantom_systems
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