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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2974297529762977
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 20:41

  Козак-характерник написав:
  bobo написав:І де всі?

В засаді з ведрами... :) Чекаємо обвал, коли чпокатимуть лонгустинів. :|

или навпаки :o
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 02:48

Кто на заборе, кто с какими вёдрами, а кто на пиле катается в ожидании большого движа :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:09

phantom_systems
большинство считает если недельку закрываем 37,5-38т. то идём до 40-41, а патом вниз до 35-20 = у кого на шо фантазии хватает. но "манипулька" всё бачит и не токмо считать умеет, от фонды бум плясать...
прогнозисты мля, с разницей ровно на порядок :mrgreen: https://news.finance.ua/ua/news/-/50760 ... ovni-umovy
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 10:59

Для двіжа потрібно, щоб хомки гроші занесли. А поки ринок пустий. Всі гроші хоми пропили під час новорічних. Як занесуть свіже бабло, почнуться гойдалки.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:02

Козак-характерник
так он пустым и останется, пока крупняк не отдуплится в какую то сторону - хомки ставки уже сделали или на заборе...
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:14

как по мне пусть лучше будет такая пила на 1..2% в полдня в коридоре 36-38 :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:21

Amethyst
https://t.me/s/dowjones_crypto
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 12:44

Я оставил себе кроме Деда, Кефир и Батон (BNB) и чуток Вэйвов с Соланой :)
Ото между ними и прыгаю :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:14

  phantom_systems написав:Кто на заборе, кто с какими вёдрами, а кто на пиле катается в ожидании большого движа :)

от 36к с плечем 10х в битке
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 13:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Февраль по статистике-в основном лонговый,после января,который по статистике-большинством красный.Три месяца красных свечей уже имеем.По логике,должны нарисовать какой то рост...Думаю ближайшие пару недель,должны медленно,во флете с акцентом на медленное восстановление рынка..После 15-20февраля,опять ж... будет и продолжение падения еще глубже последнего лоя.. Чисто мое мнение,не притендую на истину.Посмотрим.
osafly
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