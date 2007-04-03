или навпаки
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 січ, 2022 20:41
Додано: Нед 30 січ, 2022 02:48
Кто на заборе, кто с какими вёдрами, а кто на пиле катается в ожидании большого движа
Додано: Нед 30 січ, 2022 10:09
phantom_systems
большинство считает если недельку закрываем 37,5-38т. то идём до 40-41, а патом вниз до 35-20 = у кого на шо фантазии хватает. но "манипулька" всё бачит и не токмо считать умеет, от фонды бум плясать...
прогнозисты мля, с разницей ровно на порядок https://news.finance.ua/ua/news/-/50760 ... ovni-umovy
Додано: Нед 30 січ, 2022 10:59
Для двіжа потрібно, щоб хомки гроші занесли. А поки ринок пустий. Всі гроші хоми пропили під час новорічних. Як занесуть свіже бабло, почнуться гойдалки.
Додано: Нед 30 січ, 2022 12:02
Козак-характерник
так он пустым и останется, пока крупняк не отдуплится в какую то сторону - хомки ставки уже сделали или на заборе...
Додано: Нед 30 січ, 2022 12:14
как по мне пусть лучше будет такая пила на 1..2% в полдня в коридоре 36-38
Додано: Нед 30 січ, 2022 12:21
Amethyst
Додано: Нед 30 січ, 2022 12:44
Я оставил себе кроме Деда, Кефир и Батон (BNB) и чуток Вэйвов с Соланой
Ото между ними и прыгаю
Додано: Нед 30 січ, 2022 13:14
Додано: Нед 30 січ, 2022 13:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Февраль по статистике-в основном лонговый,после января,который по статистике-большинством красный.Три месяца красных свечей уже имеем.По логике,должны нарисовать какой то рост...Думаю ближайшие пару недель,должны медленно,во флете с акцентом на медленное восстановление рынка..После 15-20февраля,опять ж... будет и продолжение падения еще глубже последнего лоя.. Чисто мое мнение,не притендую на истину.Посмотрим.
|