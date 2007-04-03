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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2975297629772978
Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 18:08

  Козак-характерник написав:Для двіжа потрібно, щоб хомки гроші занесли. А поки ринок пустий. Всі гроші хоми пропили під час новорічних. Як занесуть свіже бабло, почнуться гойдалки.

Сьогодні заніс останнє що планував. До стрижки готовий. Наразі 10% USDT, 90% BUSD.
Що робити далі й гадки не маю. Дивлюся Ютюб та телеграм. Набираюсь розуму. :)
Востаннє редагувалось Игорь в Нед 30 січ, 2022 18:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 січ, 2022 18:12

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Кто на заборе, кто с какими вёдрами, а кто на пиле катается в ожидании большого движа :)

от 36к с плечем 10х в битке

В лонг на отскок?
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