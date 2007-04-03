Сьогодні заніс останнє що планував. До стрижки готовий. Наразі 10% USDT, 90% BUSD.
Що робити далі й гадки не маю. Дивлюся Ютюб та телеграм. Набираюсь розуму.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 січ, 2022 18:08
Сьогодні заніс останнє що планував. До стрижки готовий. Наразі 10% USDT, 90% BUSD.
Що робити далі й гадки не маю. Дивлюся Ютюб та телеграм. Набираюсь розуму.
Востаннє редагувалось Игорь в Нед 30 січ, 2022 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 січ, 2022 18:12
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