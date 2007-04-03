Сьогодні заніс останнє що планував. До стрижки готовий. Наразі 10% USDT, 90% BUSD.
Що робити далі й гадки не маю. Дивлюся Ютюб та телеграм. Набираюсь розуму.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 січ, 2022 18:08
Сьогодні заніс останнє що планував. До стрижки готовий. Наразі 10% USDT, 90% BUSD.
Що робити далі й гадки не маю. Дивлюся Ютюб та телеграм. Набираюсь розуму.
Востаннє редагувалось Игорь в Нед 30 січ, 2022 18:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 30 січ, 2022 18:12
Додано: Нед 30 січ, 2022 21:27
Ставте лєсєнку від 30 і нижче на купівлю дєда з інтервалом 1% між ордерами до екстремальних мінімумів. Чєкаємо червоних сквізів.
Не витрачайте час на перегляд того мотлоху. Там Ви розуму не наберетеся.
Додано: Нед 30 січ, 2022 21:39
Козак-характерник
смотрю краем глаза Ilya Mescheryakov и читаю дж - хватает, чтобы примерно общую картинку составить, а по отдельным монетам нема не сил, не желания особо вникать...
Додано: Нед 30 січ, 2022 21:52
чик
Аналогично только Илья и ДоуДжонс..всех остальных блохеров поудалял нафиг. Кажется самые реально смотрящие на вещи. Ну и + своя голова.
Додано: Нед 30 січ, 2022 22:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ильюша прекрасный аналитик. Жаль, что только прошедшего.
Додано: Нед 30 січ, 2022 22:23
|