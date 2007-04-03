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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2980298129822983
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Совсем уныло биток выглядит... опять все лонгов набрали и ждут туземуна.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 11:31

  Zebra написав:Совсем уныло биток выглядит... опять все лонгов набрали и ждут туземуна.

я жду 18к
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:52

  Олежан написав:
  Zebra написав:Совсем уныло биток выглядит... опять все лонгов набрали и ждут туземуна.

я жду 18к


И чего ты будешь с ним делать на 18К??? Посмотришь на него так же,как и сейчас и уедешь летом снова аниматором в Турецкий отель на заработки...Ждет он...Абы ляпнуть чего то.Мины по 4.5 дождался?!! Все на г...исходил,переживал что не дадут набрать...Набрал? Молодэць!
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 13:10

ешо 30 не пробили, уже вылез тролль с хотелкой - это хорошо. с "всезнайкой" не ашибся - не к добру таки он здесь с неделю взад нарисовался и сча понаблюдаем...
чик
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