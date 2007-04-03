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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2982298329842985>
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 18:02

  osafly написав:Та надо ж было Хамаху дождаться,сверить часы.Что там у него,золотой дождь из альтов,или попутный ветер по биткоину??? Вот вроде занимается человек арбитражом,а все равно руки чешутся в сделку влезть.Зачем?

Скучно наблюдать за арбитражем когда биток обвалился в 2 раза, и коррекции по сути еще не было. Береш сотку-другую баксов и открываешь сделку с плечем))
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 18:13

  Zebra написав:Скучно наблюдать

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 18:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Скучно наблюдать за арбитражем когда биток обвалился в 2 раза, и коррекции по сути еще не было.


Да как не было...С 69К на 33К сходить,это что,не коррекция?? Ну да,по сравнению с альтой,где на многих монетах отрисовали по -90% от хаев,битку еще есть куда падать..Но если все время падать,хомяки разбегуться нафить.Людям нужно хотя бы надежду давать и дозу счастья,как наркоманам..Вон и у Вас,нервы не выдерживают,наблюдать как с арбитража просто капает...На этом рынке,всем нужен адреналин
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:33

  чик написав: у дж не доходит чуток до цели. заметил, шо частенько он "угадвает" первую-вторую цели.

А це хто такой? Где его почитать(ссылку), если Вас не затруднит.
Vurdalak
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 19:57

More than $320 million worth of cryptocurrency has been stolen after an audacious hack targeting Wormhole, a protocol that connects the Solana and Ethereum blockchains.
About 120,000 Wrapped Ether tokens were taken — and the project has promised to pay the hacker $10 million if they return the funds.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хорошо бы пролить, но вполне вероятно, что 33 это абсолютное и непробиваемое новое донышко.
Как когда то было 28.5
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 20:03

Vurdalak
https://t.me/s/dowjones_crypto
сегодня упали(на 24%) акции Meta(бывший Facebook). Причина - финансовый отчет ниже ожиданий.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:33

  Captain Obvious написав:Хорошо бы пролить, но вполне вероятно, что 33 это абсолютное и непробиваемое новое донышко.
Как когда то было 28.5

такого понятия в крипте не существует...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:39

  DmitryK написав:
  Captain Obvious написав:Хорошо бы пролить, но вполне вероятно, что 33 это абсолютное и непробиваемое новое донышко.
Как когда то было 28.5

такого понятия в крипте не существует...

Я вот тоже не понимаю.. многие твердят что 20к это самое дно, ну 16-18к сквизом это самый минимум что может быть... и так думают 99%. И вы что думаете маркетмейкер даст всем зайти на 18-20к с плечом?? Я вообще склонен к тому что могут нарушить дилемму вечного туземуна и ниже не может быть... 3180 это дно как бы считается...Я конечно понимаю что скупать ниже 20-10к будут хомяки что дурные на все имеющиеся деньги(ведь 3 халвинга научили что будет только дорожать и нужно только переждать 4года)... Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 22:47

DmitryK
у этого на всё есть "индикаторы" в каких то местах, за исключением головы...
или шо то есть на 36400 или замануха, против фонды постреливают :?
чик
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