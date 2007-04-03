Скучно наблюдать за арбитражем когда биток обвалился в 2 раза, и коррекции по сути еще не было. Береш сотку-другую баксов и открываешь сделку с плечем))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 лют, 2022 18:02
Скучно наблюдать за арбитражем когда биток обвалился в 2 раза, и коррекции по сути еще не было. Береш сотку-другую баксов и открываешь сделку с плечем))
Додано: Чет 03 лют, 2022 18:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Да как не было...С 69К на 33К сходить,это что,не коррекция?? Ну да,по сравнению с альтой,где на многих монетах отрисовали по -90% от хаев,битку еще есть куда падать..Но если все время падать,хомяки разбегуться нафить.Людям нужно хотя бы надежду давать и дозу счастья,как наркоманам..Вон и у Вас,нервы не выдерживают,наблюдать как с арбитража просто капает...На этом рынке,всем нужен адреналин
Додано: Чет 03 лют, 2022 19:33
Додано: Чет 03 лют, 2022 19:57
More than $320 million worth of cryptocurrency has been stolen after an audacious hack targeting Wormhole, a protocol that connects the Solana and Ethereum blockchains.
About 120,000 Wrapped Ether tokens were taken — and the project has promised to pay the hacker $10 million if they return the funds.
Додано: Чет 03 лют, 2022 20:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Хорошо бы пролить, но вполне вероятно, что 33 это абсолютное и непробиваемое новое донышко.
Как когда то было 28.5
Додано: Чет 03 лют, 2022 20:03
Vurdalak
Додано: Чет 03 лют, 2022 22:33
Додано: Чет 03 лют, 2022 22:39
Я вот тоже не понимаю.. многие твердят что 20к это самое дно, ну 16-18к сквизом это самый минимум что может быть... и так думают 99%. И вы что думаете маркетмейкер даст всем зайти на 18-20к с плечом?? Я вообще склонен к тому что могут нарушить дилемму вечного туземуна и ниже не может быть... 3180 это дно как бы считается...Я конечно понимаю что скупать ниже 20-10к будут хомяки что дурные на все имеющиеся деньги(ведь 3 халвинга научили что будет только дорожать и нужно только переждать 4года)... Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???
Додано: Чет 03 лют, 2022 22:47
DmitryK
у этого на всё есть "индикаторы" в каких то местах, за исключением головы...
или шо то есть на 36400 или замануха, против фонды постреливают
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