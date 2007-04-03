OptiX написав:

DmitryK написав: Captain Obvious написав: Хорошо бы пролить, но вполне вероятно, что 33 это абсолютное и непробиваемое новое донышко.

Как когда то было 28.5 Хорошо бы пролить, но вполне вероятно, что 33 это абсолютное и непробиваемое новое донышко.Как когда то было 28.5

такого понятия в крипте не существует... такого понятия в крипте не существует...

Я вот тоже не понимаю.. многие твердят что 20к это самое дно, ну 16-18к сквизом это самый минимум что может быть... и так думают 99%. И вы что думаете маркетмейкер даст всем зайти на 18-20к с плечом?? Я вообще склонен к тому что могут нарушить дилемму вечного туземуна и ниже не может быть... 3180 это дно как бы считается...Я конечно понимаю что скупать ниже 20-10к будут хомяки что дурные на все имеющиеся деньги(ведь 3 халвинга научили что будет только дорожать и нужно только переждать 4года)... Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???