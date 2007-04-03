OptiX написав:
Я вот тоже не понимаю.. многие твердят что 20к это самое дно, ну 16-18к сквизом это самый минимум что может быть... и так думают 99%. И вы что думаете маркетмейкер даст всем зайти на 18-20к с плечом?? Я вообще склонен к тому что могут нарушить дилемму вечного туземуна и ниже не может быть... 3180 это дно как бы считается...Я конечно понимаю что скупать ниже 20-10к будут хомяки что дурные на все имеющиеся деньги(ведь 3 халвинга научили что будет только дорожать и нужно только переждать 4года)... Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???
В прошлом цикле скупили касание уровня 28.5 безудержно, яростно.
Примерно так же в текущем цикле мгновенно выкуплено всё что было предложено по 33.
Это факт. А факт самая упрямая в мире вещь.
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Еще и микро стратегия продолжает скупать
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В этой крипто-пирамиде не дадут всем скупиться сладко.