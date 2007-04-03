RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2982298329842985
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:13

  OptiX написав:
  DmitryK написав:
  Captain Obvious написав:Хорошо бы пролить, но вполне вероятно, что 33 это абсолютное и непробиваемое новое донышко.
Как когда то было 28.5

такого понятия в крипте не существует...

Я вот тоже не понимаю.. многие твердят что 20к это самое дно, ну 16-18к сквизом это самый минимум что может быть... и так думают 99%. И вы что думаете маркетмейкер даст всем зайти на 18-20к с плечом?? Я вообще склонен к тому что могут нарушить дилемму вечного туземуна и ниже не может быть... 3180 это дно как бы считается...Я конечно понимаю что скупать ниже 20-10к будут хомяки что дурные на все имеющиеся деньги(ведь 3 халвинга научили что будет только дорожать и нужно только переждать 4года)... Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???


В прошлом цикле скупили касание уровня 28.5 безудержно, яростно.
Примерно так же в текущем цикле мгновенно выкуплено всё что было предложено по 33.
Это факт. А факт самая упрямая в мире вещь.
—-
Еще и микро стратегия продолжает скупать
—-
В этой крипто-пирамиде не дадут всем скупиться сладко.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1588
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 01:13

  OptiX написав:Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???

Мешает отсутствие профита. Ронять есть смысл, чтобы закупиться ниже или на том же уровне в крайнем случае. Киты работают с такими объёмами, что падающие ножи они не ловят. Там котлеты на сотни лямов как минимум. Если пробитие сразу выкупают, это просто лось.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1969
З нами з: 14.04.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2982298329842985
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 792, 793, 794
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7939 18767719
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 01:10
kluychkooleg
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9111, 9112, 9113
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
91128 222024494
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 01:07
kluychkooleg
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 72263
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.