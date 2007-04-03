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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2982298329842985
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:13

  OptiX написав:
  DmitryK написав:
  Captain Obvious написав:Хорошо бы пролить, но вполне вероятно, что 33 это абсолютное и непробиваемое новое донышко.
Как когда то было 28.5

такого понятия в крипте не существует...

Я вот тоже не понимаю.. многие твердят что 20к это самое дно, ну 16-18к сквизом это самый минимум что может быть... и так думают 99%. И вы что думаете маркетмейкер даст всем зайти на 18-20к с плечом?? Я вообще склонен к тому что могут нарушить дилемму вечного туземуна и ниже не может быть... 3180 это дно как бы считается...Я конечно понимаю что скупать ниже 20-10к будут хомяки что дурные на все имеющиеся деньги(ведь 3 халвинга научили что будет только дорожать и нужно только переждать 4года)... Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???


В прошлом цикле скупили касание уровня 28.5 безудержно, яростно.
Примерно так же в текущем цикле мгновенно выкуплено всё что было предложено по 33.
Это факт. А факт самая упрямая в мире вещь.
—-
Еще и микро стратегия продолжает скупать
—-
В этой крипто-пирамиде не дадут всем скупиться сладко.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 01:13

  OptiX написав:Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???

Мешает отсутствие профита. Ронять есть смысл, чтобы закупиться ниже или на том же уровне в крайнем случае. Киты работают с такими объёмами, что падающие ножи они не ловят. Там котлеты на сотни лямов как минимум. Если пробитие сразу выкупают, это просто лось.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 02:27

  phantom_systems написав: Ронять есть смысл, чтобы закупиться ниже или на том же уровне в крайнем случае. Киты работают с такими объёмами, что падающие ножи они не ловят. Там котлеты на сотни лямов как минимум.

Несколько лет назад возможно и были такие "киты", но сейчас в биткоин вложилось столько, что целенаправленно манипулировать его ценой уже вряд-ли у кого получится. Разве что монетами со сравнительно небольшой капитализацией. Это надо ворочать сотнями млрд., столько нет даже у Сороса.
На цену влияют обычные рыночные факторы, плюс психология толпы.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:07

Ну що, якщо маніпулька-гондольєр не хоче наливати козаку нижче 30, то шукатимемо точку входу на шортування. 8) Все одно надеру дупу маніпулю і пощипаю його золоті запаси. :mrgreen: Нікуди цей маніпулька не втече. Нікуда ти нє уйдьош от нас! :D
Козак-характерник
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