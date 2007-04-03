Captain Obvious написав:Хорошо бы пролить, но вполне вероятно, что 33 это абсолютное и непробиваемое новое донышко. Как когда то было 28.5
такого понятия в крипте не существует...
Я вот тоже не понимаю.. многие твердят что 20к это самое дно, ну 16-18к сквизом это самый минимум что может быть... и так думают 99%. И вы что думаете маркетмейкер даст всем зайти на 18-20к с плечом?? Я вообще склонен к тому что могут нарушить дилемму вечного туземуна и ниже не может быть... 3180 это дно как бы считается...Я конечно понимаю что скупать ниже 20-10к будут хомяки что дурные на все имеющиеся деньги(ведь 3 халвинга научили что будет только дорожать и нужно только переждать 4года)... Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???
В прошлом цикле скупили касание уровня 28.5 безудержно, яростно. Примерно так же в текущем цикле мгновенно выкуплено всё что было предложено по 33. Это факт. А факт самая упрямая в мире вещь. —- Еще и микро стратегия продолжает скупать —- В этой крипто-пирамиде не дадут всем скупиться сладко.
OptiX написав:Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???
Мешает отсутствие профита. Ронять есть смысл, чтобы закупиться ниже или на том же уровне в крайнем случае. Киты работают с такими объёмами, что падающие ножи они не ловят. Там котлеты на сотни лямов как минимум. Если пробитие сразу выкупают, это просто лось.
phantom_systems написав: Ронять есть смысл, чтобы закупиться ниже или на том же уровне в крайнем случае. Киты работают с такими объёмами, что падающие ножи они не ловят. Там котлеты на сотни лямов как минимум.
Несколько лет назад возможно и были такие "киты", но сейчас в биткоин вложилось столько, что целенаправленно манипулировать его ценой уже вряд-ли у кого получится. Разве что монетами со сравнительно небольшой капитализацией. Это надо ворочать сотнями млрд., столько нет даже у Сороса. На цену влияют обычные рыночные факторы, плюс психология толпы.
Ну що, якщо маніпулька-гондольєр не хоче наливати козаку нижче 30, то шукатимемо точку входу на шортування. Все одно надеру дупу маніпулю і пощипаю його золоті запаси. Нікуди цей маніпулька не втече. Нікуда ти нє уйдьош от нас!