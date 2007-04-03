Captain Obvious написав:Хорошо бы пролить, но вполне вероятно, что 33 это абсолютное и непробиваемое новое донышко. Как когда то было 28.5
такого понятия в крипте не существует...
Я вот тоже не понимаю.. многие твердят что 20к это самое дно, ну 16-18к сквизом это самый минимум что может быть... и так думают 99%. И вы что думаете маркетмейкер даст всем зайти на 18-20к с плечом?? Я вообще склонен к тому что могут нарушить дилемму вечного туземуна и ниже не может быть... 3180 это дно как бы считается...Я конечно понимаю что скупать ниже 20-10к будут хомяки что дурные на все имеющиеся деньги(ведь 3 халвинга научили что будет только дорожать и нужно только переждать 4года)... Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???
В прошлом цикле скупили касание уровня 28.5 безудержно, яростно. Примерно так же в текущем цикле мгновенно выкуплено всё что было предложено по 33. Это факт. А факт самая упрямая в мире вещь. —- Еще и микро стратегия продолжает скупать —- В этой крипто-пирамиде не дадут всем скупиться сладко.
OptiX написав:Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???
Мешает отсутствие профита. Ронять есть смысл, чтобы закупиться ниже или на том же уровне в крайнем случае. Киты работают с такими объёмами, что падающие ножи они не ловят. Там котлеты на сотни лямов как минимум. Если пробитие сразу выкупают, это просто лось.
phantom_systems написав: Ронять есть смысл, чтобы закупиться ниже или на том же уровне в крайнем случае. Киты работают с такими объёмами, что падающие ножи они не ловят. Там котлеты на сотни лямов как минимум.
Несколько лет назад возможно и были такие "киты", но сейчас в биткоин вложилось столько, что целенаправленно манипулировать его ценой уже вряд-ли у кого получится. Разве что монетами со сравнительно небольшой капитализацией. Это надо ворочать сотнями млрд., столько нет даже у Сороса. На цену влияют обычные рыночные факторы, плюс психология толпы.
Ну що, якщо маніпулька-гондольєр не хоче наливати козаку нижче 30, то шукатимемо точку входу на шортування. Все одно надеру дупу маніпулю і пощипаю його золоті запаси. Нікуди цей маніпулька не втече. Нікуда ти нє уйдьош от нас!
как не дергайтесь как не хитрите - а биточки ваши отымут)) И тугрики кстати тоже. Лишь особо не жадным удастся, опалив брови и ресницы отскочить выхватив пару печеных картошек)) Не для вас мамо квиточку растыла!!!
Kriptogedon написав:как не дергайтесь как не хитрите - а биточки ваши отымут)) И тугрики кстати тоже. Лишь особо не жадным удастся, опалив брови и ресницы отскочить выхватив пару печеных картошек)) Не для вас мамо квиточку растыла!!!
++++ Бздо і жадібність правлять бал в казіно. Хто знайде рівновагу між ними, той і поласує печеною бульбою, або морозивом у шоколяті!
OptiX написав:Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???
Мешает отсутствие профита. Ронять есть смысл, чтобы закупиться ниже или на том же уровне в крайнем случае. Киты работают с такими объёмами, что падающие ножи они не ловят. Там котлеты на сотни лямов как минимум. Если пробитие сразу выкупают, это просто лось.
Не совсем. Киты работают на разных рынках. Если им выгодно продать биток в убыток по 3к, значит где то в это время обвалился другой актив, в который выгодно перекинуться.
OptiX написав:Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???
Мешает отсутствие профита. Ронять есть смысл, чтобы закупиться ниже или на том же уровне в крайнем случае. Киты работают с такими объёмами, что падающие ножи они не ловят. Там котлеты на сотни лямов как минимум. Если пробитие сразу выкупают, это просто лось.
Не совсем. Киты работают на разных рынках. Если им выгодно продать биток в убыток по 3к, значит где то в это время обвалился другой актив, в который выгодно перекинуться.
Мало того, ММ или Китам интересно в первую очередь проценты а не числа. допустим им нужно получить 300%. Что им проще с 35к загнать биток до 105к или обвалить до 10к(а на панике и все 3-5к будут) и в дальнейшем получить 500-1000%? Проще обвалить