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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2983298429852986>
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 00:13

  OptiX написав:
  DmitryK написав:
  Captain Obvious написав:Хорошо бы пролить, но вполне вероятно, что 33 это абсолютное и непробиваемое новое донышко.
Как когда то было 28.5

такого понятия в крипте не существует...

Я вот тоже не понимаю.. многие твердят что 20к это самое дно, ну 16-18к сквизом это самый минимум что может быть... и так думают 99%. И вы что думаете маркетмейкер даст всем зайти на 18-20к с плечом?? Я вообще склонен к тому что могут нарушить дилемму вечного туземуна и ниже не может быть... 3180 это дно как бы считается...Я конечно понимаю что скупать ниже 20-10к будут хомяки что дурные на все имеющиеся деньги(ведь 3 халвинга научили что будет только дорожать и нужно только переждать 4года)... Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???


В прошлом цикле скупили касание уровня 28.5 безудержно, яростно.
Примерно так же в текущем цикле мгновенно выкуплено всё что было предложено по 33.
Это факт. А факт самая упрямая в мире вещь.
—-
Еще и микро стратегия продолжает скупать
—-
В этой крипто-пирамиде не дадут всем скупиться сладко.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 01:13

  OptiX написав:Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???

Мешает отсутствие профита. Ронять есть смысл, чтобы закупиться ниже или на том же уровне в крайнем случае. Киты работают с такими объёмами, что падающие ножи они не ловят. Там котлеты на сотни лямов как минимум. Если пробитие сразу выкупают, это просто лось.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 02:27

  phantom_systems написав: Ронять есть смысл, чтобы закупиться ниже или на том же уровне в крайнем случае. Киты работают с такими объёмами, что падающие ножи они не ловят. Там котлеты на сотни лямов как минимум.

Несколько лет назад возможно и были такие "киты", но сейчас в биткоин вложилось столько, что целенаправленно манипулировать его ценой уже вряд-ли у кого получится. Разве что монетами со сравнительно небольшой капитализацией. Это надо ворочать сотнями млрд., столько нет даже у Сороса.
На цену влияют обычные рыночные факторы, плюс психология толпы.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:07

Ну що, якщо маніпулька-гондольєр не хоче наливати козаку нижче 30, то шукатимемо точку входу на шортування. 8) Все одно надеру дупу маніпулю і пощипаю його золоті запаси. :mrgreen: Нікуди цей маніпулька не втече. Нікуда ти нє уйдьош от нас! :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

лучшего индикатора, чем "хотелки" на этой ветке просто нема - апять спс...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

как не дергайтесь как не хитрите - а биточки ваши отымут)) И тугрики кстати тоже. Лишь особо не жадным удастся, опалив брови и ресницы отскочить выхватив пару печеных картошек))
Не для вас мамо квиточку растыла!!!
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:25

  Kriptogedon написав:как не дергайтесь как не хитрите - а биточки ваши отымут)) И тугрики кстати тоже. Лишь особо не жадным удастся, опалив брови и ресницы отскочить выхватив пару печеных картошек))
Не для вас мамо квиточку растыла!!!

++++ :) Бздо і жадібність правлять бал в казіно. Хто знайде рівновагу між ними, той і поласує печеною бульбою, або морозивом у шоколяті! :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:29

Kriptogedon
большинство местных давно играет на прибыль, так шо моё может отобрать кто нить другой, но точно не игры с криптой...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:43

  phantom_systems написав:
  OptiX написав:Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???

Мешает отсутствие профита. Ронять есть смысл, чтобы закупиться ниже или на том же уровне в крайнем случае. Киты работают с такими объёмами, что падающие ножи они не ловят. Там котлеты на сотни лямов как минимум. Если пробитие сразу выкупают, это просто лось.

Не совсем. Киты работают на разных рынках. Если им выгодно продать биток в убыток по 3к, значит где то в это время обвалился другой актив, в который выгодно перекинуться.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:49

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  OptiX написав:Но что мешает Китам уронить биток ниже 3к чтобы вера в биток вообще счезла???

Мешает отсутствие профита. Ронять есть смысл, чтобы закупиться ниже или на том же уровне в крайнем случае. Киты работают с такими объёмами, что падающие ножи они не ловят. Там котлеты на сотни лямов как минимум. Если пробитие сразу выкупают, это просто лось.

Не совсем. Киты работают на разных рынках. Если им выгодно продать биток в убыток по 3к, значит где то в это время обвалился другой актив, в который выгодно перекинуться.

Мало того, ММ или Китам интересно в первую очередь проценты а не числа. допустим им нужно получить 300%. Что им проще с 35к загнать биток до 105к или обвалить до 10к(а на панике и все 3-5к будут) и в дальнейшем получить 500-1000%? Проще обвалить
OptiX
 
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