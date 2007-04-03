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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2983298429852986
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 17:50

Козак-характерник
щорты не жмут? всем "ждунам па 20" ешо раз большое спс на полном серьёзе. сегодня трейдуны отговаривали от покупок или ненавязчиво советовали шортить, ну а завтра расскажут, почему така фигня случилась :mrgreen:
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что,судя по объемам и хорошей зеленой палке,пошли на штурм 40К,которые вероятнее всего,должны пробить в самое ближайшее время.Время для этого выбрано хитрое-пятница,как и под частые сливы..Теперь нужно внимательно смотреть,что мы там будем делать,если пробьемся.Закрепляться,или со свистом вниз снова?? У кого какие мысли по величине роста?? Полтинник-49К потрогаем?? Или все ограничится 43К?? Главные и основные скользящие вижу в районе этих цифер.
Востаннє редагувалось osafly в П'ят 04 лют, 2022 18:25, всього редагувалось 1 раз.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:25

  osafly написав:Ну что,судя по объемам и хорошей зеленой палке,пошли на штурм 40К,которые вероятнее всего,должны пробить в самое ближайшее время.Время для этого выбрано хитрое-пятница,как и под частые сливы..Теперь нужно внимательно смотреть,что мы там будем делать,если пробьемся.Закрепляться,или со свистом вниз снова?? У кого какие мысли по величине роста?? Полтинник потрогаем?? Или все ограничится 43К?? Главные и основные скользящие вижу в районе этих цифер.

По идее возврат туда откуда последний раз полилось, даже чуток выше, на 45к.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:31

  Zebra написав:
  osafly написав:Ну что,судя по объемам и хорошей зеленой палке,пошли на штурм 40К,которые вероятнее всего,должны пробить в самое ближайшее время.Время для этого выбрано хитрое-пятница,как и под частые сливы..Теперь нужно внимательно смотреть,что мы там будем делать,если пробьемся.Закрепляться,или со свистом вниз снова?? У кого какие мысли по величине роста?? Полтинник потрогаем?? Или все ограничится 43К?? Главные и основные скользящие вижу в районе этих цифер.

По идее возврат туда откуда последний раз полилось, даже чуток выше, на 45к.


На 45,не вижу ни одного мувинга на своем графике..Ни на неделе,ни на дневке,ни на 12ч. Там либо 43,либо 49-50К Один лишь нестандартный можно сказать мувинг которым пользуюсь чисто своим разработанным методом,показывает район 47К. Ну вот и пробили 40К.Шортистам можно снимать штаны.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:47

вау! 41К сума сайті :)
на чому ростем?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:49

  greenozon написав:вау! 41К сума сайті :)
на чому ростем?

На шортунах
phantom_systems
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