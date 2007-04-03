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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2985298629872988>
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 20:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  OptiX написав:Мало того, ММ или Китам интересно в первую очередь проценты а не числа. допустим им нужно получить 300%. Что им проще с 35к загнать биток до 105к или обвалить до 10к(а на панике и все 3-5к будут) и в дальнейшем получить 500-1000%? Проще обвалить


Чтобы твоё написанное осуществить, нужно понимать кто такое и что такое - киты и ММ.Счас не найду. но читал, как их классифицируют.Но в целом и ты и зёбра и подобные неправильно себе представляете рынок.Любой памп и дамп стоят ДЕНЕХ.И тут кто это замучивает рассчитывает получить прибыль.А китов и ММ пруд пруди нынче, и все они пляшут сами по себе.Допустим ММ типа Бинанса обвалит цену, а ММ типа Грейскейл возмёт и без затрат на дамп откупит снизу.Вопрос - станет ли Бинанс это так делать.Конечно нет.Так он сможет сделать с другой монетой кот у него в листинге и которой он скупил приличный процент.А биток всё дальше расползается по пользователям.напомню всем. что всем миллионерам в мире не хватит по 1 битку на рыло...
Востаннє редагувалось Кучинелли в П'ят 04 лют, 2022 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 20:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  osafly написав:У кого какие мысли по величине роста??

Мне кажется - хорошо бы просто остановиться в этом диапазоне около 40.Не нужно сразу и быстро куда то идти.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:10

так іще на Зебрину 18ку не сходили
яке стояти? рух - це життя :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 22:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кто и где последний раз видел "суицидальника" Макса?? Передайте ему,что рынок пошел на отскок,пусть заканчивает бухать,плакать крокодильими слезами и принимать Флебодию 600 от гемора, :mrgreen: да готовится продавать свои заначки,пока Киты приоткрыли двери и выпускают бурундуков.Откупит потом свои багатства взад на 30Ке и ниже...
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:02

  чик написав:Козак-характерник
щорты не жмут?

Щіпаю маніпуля потихеньку. :)

Зображення
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:10

Кучинелли нужно понимать кто такое и что такое - киты и ММ

очень интригующе!
и кто такие "коты" и кто такие ММ по паре BTC/USD? :D
по-ходу, а вот если в стакане, сплошные заявки на продажу, выше и выше, куда цена пойдет? :roll:
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:18

  osafly написав:Кто и где последний раз видел "суицидальника" Макса?? Передайте ему,что рынок пошел на отскок,пусть заканчивает бухать,плакать крокодильими слезами и принимать Флебодию 600 от гемора, :mrgreen: да готовится продавать свои заначки,пока Киты приоткрыли двери и выпускают бурундуков.Откупит потом свои багатства взад на 30Ке и ниже...


По ситуации - рост с объёмами.Сомнений в том. что ждунов очередной раз кинули всё меньше.Хотя от этого рынка можно ждать чего угодно.
По Максу - он играет здесь свою роль.Вообще сомневаюсь. что у него есть крипта.В 2017м он писал. вроде после продажи квартиры - вах вах. можно было этого дерьма на 100 штук купить и быстро стать миллионером, кто ж млять знал.При этом каждый пост упоминал - 500 баксов цена этому битку , когда тот стоил уже тысячи.Не думаю, что у человека перевернулась психология и он стал покупать по 30-50, то что упустил по 1.Это не свойственно человеку.Как правило такой человек затаится и буде годами ждать обвала и обнуления в надежде когда это случится. вздохнуть и испытать реванш.а по ходу ломает комедию.
ПС и кстати правильно делает.Как форумчанин он интересная личность, в других вопросах силён.И даже тут его роль в теме хорошо вписывается в отличие от экранов с Олежеками.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:21

  Replay написав:
Кучинелли нужно понимать кто такое и что такое - киты и ММ

очень интригующе!
и кто такие "коты" и кто такие ММ по паре BTC/USD? :D
по-ходу, а вот если в стакане, сплошные заявки на продажу, выше и выше, куда цена пойдет? :roll:


Я вам тут шо, дохтор :D Ликбезирую - Спуфинг – это намеренное манипулирование рыночными ценами с помощью выставления и последующего быстрого снятия крупных заявок на продажу или покупку.надеюсь ты понял, что ММ занимается т н спуфингом.Кстати это запрещено на регулируемых биржах, поэтому регуляция крипты очень важный и злободневный вопрос.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:31

  Replay написав:и кто такие "коты"

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:37

Кучинелли Я вам тут шо, дохтор :D

та не, диплома явно нет соответствующего...
Вы, видимо не те книги читаете, не те ресурсы смотрите.

В паре BTC/USD - в знаменателе таки Бакс, а кто ММ по баксу, думаю -Вы прекрасно знаете. Поэтому, прогнозировать движ, исходя из каких-то там "Котов" по крипте, это тупик.
Ваши "Коты", будут действовать четко исходя из прогнозов по действиям Феда и по доступной ликвидности.
Это раз.
Ну а по спуфингу, там тем более все интересно, немного не так, вернее много не так.
Если Вам надо пофиксить(продать) 1000 битков, Вы не будете "бить в Рынок". :D

Вообщем, просмотрел бегло ветку, неинтересно...

Преобладают хайперы, просто покупающие на просадках и ставшие миллионерами, благодаря непрерывным вливаниям ФРС.
Таких сейчас - много.
Илона Макс сказал "покупайте", они покупают и счастливы.
Деревянная Катя(Вууд) -тоже одно время Вангой крутой считалась, но все пройдет, как написано на известном перстне.

ну это после, а пока - стата не радует, так что повода для падежа на дно, вроде нет.
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