Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:18

osafly написав: Кто и где последний раз видел "суицидальника" Макса?? Передайте ему,что рынок пошел на отскок,пусть заканчивает бухать,плакать крокодильими слезами и принимать Флебодию 600 от гемора, да готовится продавать свои заначки,пока Киты приоткрыли двери и выпускают бурундуков.Откупит потом свои багатства взад на 30Ке и ниже... Кто и где последний раз видел "суицидальника" Макса?? Передайте ему,что рынок пошел на отскок,пусть заканчивает бухать,плакать крокодильими слезами и принимать Флебодию 600 от гемора,да готовится продавать свои заначки,пока Киты приоткрыли двери и выпускают бурундуков.Откупит потом свои багатства взад на 30Ке и ниже...

По ситуации - рост с объёмами.Сомнений в том. что ждунов очередной раз кинули всё меньше.Хотя от этого рынка можно ждать чего угодно.По Максу - он играет здесь свою роль.Вообще сомневаюсь. что у него есть крипта.В 2017м он писал. вроде после продажи квартиры - вах вах. можно было этого дерьма на 100 штук купить и быстро стать миллионером, кто ж млять знал.При этом каждый пост упоминал - 500 баксов цена этому битку , когда тот стоил уже тысячи.Не думаю, что у человека перевернулась психология и он стал покупать по 30-50, то что упустил по 1.Это не свойственно человеку.Как правило такой человек затаится и буде годами ждать обвала и обнуления в надежде когда это случится. вздохнуть и испытать реванш.а по ходу ломает комедию.ПС и кстати правильно делает.Как форумчанин он интересная личность, в других вопросах силён.И даже тут его роль в теме хорошо вписывается в отличие от экранов с Олежеками.