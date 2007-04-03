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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2985298629872988
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:39

Козак-характерник
Классный клип! Один из любимых!
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:42

  Replay написав:Козак-характерник
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Да, хороший мультик Диснея. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

40500 !!! заходил по 37610. есть еще силы на 42000 или выходить чтобы зайти по 31000 ?
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:58

  Replay написав:Если Вам надо пофиксить(продать) 1000 битков, Вы не будете "бить в Рынок". :D

Если 1к деда разбросать по нескольким ликвидным биржам и одновременно слить по рынку, будет мелкая красная свечка в сотню-другую баксов. Если сбрасывать в течение дня, рынок это вообще не заметит. Только у лимитного Коинбэйса в начале сегодняшнего пампика была проторговка 4к деда в час в паре BTC/USD.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:01

  Игорь написав:40500 !!! заходил по 37610. есть еще силы на 42000 или выходить чтобы зайти по 31000 ?

Продавайте частинами. Ніхто не знає піка і дна. Не жаднічайте! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Уже можно сделать вывод что с фондой не коррелируется ? или еще рано ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 01:59

41к дед пробил одной свечой, так что теперь вполне может 45к взять
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 02:24

  phantom_systems написав:41к дед пробил одной свечой, так что теперь вполне может 45к взять

Тяжело дается 41600. Не пора ли сливать воду ? А то сейчас все как польют и полетим камнем вниз. Не помню чтобы кто-то из медийных озвучивал поход выше 42 без коррекции
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 02:39

  Кучинелли написав:Мне кажется - хорошо бы просто остановиться в этом диапазоне около 40.Не нужно сразу и быстро куда то идти.

Нет, надо. Сразу быстро сходить на 80, чтобы хорошо продать. А потом быстро на 20, чтобы выгодно закупиться :D
Tegularius
 
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