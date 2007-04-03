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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:39
Козак-характерник
Классный клип! Один из любимых!
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Replay
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:42
Replay написав:Козак-характерник
Классный клип! Один из любимых!
Да, хороший мультик Диснея.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:54
40500 !!! заходил по 37610. есть еще силы на 42000 или выходить чтобы зайти по 31000 ?
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Игорь
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Додано: Суб 05 лют, 2022 00:01
Игорь написав:
40500 !!! заходил по 37610. есть еще силы на 42000 или выходить чтобы зайти по 31000 ?
Продавайте частинами. Ніхто не знає піка і дна. Не жаднічайте!
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Козак-характерник
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Додано: Суб 05 лют, 2022 00:57
Уже можно сделать вывод что с фондой не коррелируется ? или еще рано ?
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Игорь
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Додано: Суб 05 лют, 2022 01:59
41к дед пробил одной свечой, так что теперь вполне может 45к взять
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phantom_systems
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Додано: Суб 05 лют, 2022 02:24
phantom_systems написав:
41к дед пробил одной свечой, так что теперь вполне может 45к взять
Тяжело дается 41600. Не пора ли сливать воду ? А то сейчас все как польют и полетим камнем вниз. Не помню чтобы кто-то из медийных озвучивал поход выше 42 без коррекции
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Игорь
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Додано: Суб 05 лют, 2022 02:39
Кучинелли написав:
Мне кажется - хорошо бы просто остановиться в этом диапазоне около 40.Не нужно сразу и быстро куда то идти.
Нет, надо. Сразу быстро сходить на 80, чтобы хорошо продать. А потом быстро на 20, чтобы выгодно закупиться
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Tegularius
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Додано: Суб 05 лют, 2022 03:22
Игорь написав: phantom_systems написав:
41к дед пробил одной свечой, так что теперь вполне может 45к взять
Тяжело дается 41600. Не пора ли сливать воду ? А то сейчас все как польют и полетим камнем вниз. Не помню чтобы кто-то из медийных озвучивал поход выше 42 без коррекции
Вы одной свечой на 45к хотите?
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phantom_systems
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