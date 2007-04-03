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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2986298729882989
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 03:36

  phantom_systems написав:
  Игорь написав:
  phantom_systems написав:41к дед пробил одной свечой, так что теперь вполне может 45к взять

Тяжело дается 41600. Не пора ли сливать воду ? А то сейчас все как польют и полетим камнем вниз. Не помню чтобы кто-то из медийных озвучивал поход выше 42 без коррекции

Вы одной свечой на 45к хотите?

мои хотелки рынок не волнуют. :)
смотрю на динамику, с какой легкостью пробивали уровни до 41600 и как боремся сейчас.
Хотя ... вполне возможно и 45.
Для меня крипта это какой-то футуристический рынок. :oops: Очень интересно, но ничего непонятно.
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 06:50

Replay
шо купил? по чём продал? какой прогноз поконкретнее? или зашёл знаниями похвастаться-потрындеть на тему..
чик
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 07:36

:arrow:
Востаннє редагувалось чик в Суб 05 лют, 2022 07:59, всього редагувалось 1 раз.
чик
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 07:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Игорь написав:Для меня крипта это какой-то футуристический рынок. :oops: Очень интересно, но ничего непонятно.

аналогично, поэтому продаю лесенкой в + и не парюсь...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 09:25

что там, 10к в этом году снова отменяется? жаль, с удовольствием бы добрал бнб по 100...
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:25

Replay
Прочёл твоё написанное и увидел. что ты типичный представитель, кот прочёл что то гдето про крипту. вооружился чьми то выводами, понял, что сам уже опоздал...и решил об этом в своеобразнойформе сообщить.Не имею ничего против. у каждого своя т з.Не пойму что тебе не понравилось в моём пояснении о Мм и о ордерах, которыми путают не опытных трейдеров.Но то таке...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 12:26

  Игорь написав:40500 !!! заходил по 37610. есть еще силы на 42000 или выходить чтобы зайти по 31000 ?

Если ты на банане. поставь стоп ордер.(или на бирже где есть это) будешь па любому в +.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 13:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что,линию восходящей тенденции,тянущейся с декабря 2020г и которую пробивали вниз 21.01.22г,снова пробили вверх одной мощной свечой и теперь будем ее тестить сверху вниз.Ближайшие цели будут район 43600-43900,дальше-47000 если туда доползем,ну и конечно 50К(вишенкой на торте). Нисходящий канал,по которому ползли с 10 ноября,тоже пробили и вышли из него..Интересное кино получается,разведут толпу быстро,или все же до полтинника сползаем и дней 10 еще порастем???Очень интересно..Альту пока держу не дергаюсь..Но руки начинают чесаться.
osafly
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