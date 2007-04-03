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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 лют, 2022 03:36
phantom_systems написав: Игорь написав: phantom_systems написав:
41к дед пробил одной свечой, так что теперь вполне может 45к взять
Тяжело дается 41600. Не пора ли сливать воду ? А то сейчас все как польют и полетим камнем вниз. Не помню чтобы кто-то из медийных озвучивал поход выше 42 без коррекции
Вы одной свечой на 45к хотите?
мои хотелки рынок не волнуют.
смотрю на динамику, с какой легкостью пробивали уровни до 41600 и как боремся сейчас.
Хотя ... вполне возможно и 45.
Для меня крипта это какой-то футуристический рынок.
Очень интересно, но ничего непонятно.
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Игорь
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Додано: Суб 05 лют, 2022 06:50
Replay
шо купил? по чём продал? какой прогноз поконкретнее? или зашёл знаниями похвастаться-потрындеть на тему..
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чик
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Додано: Суб 05 лют, 2022 07:58
Игорь написав:
Для меня крипта это какой-то футуристический рынок.
Очень интересно, но ничего непонятно.
аналогично, поэтому продаю лесенкой в + и не парюсь...
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чик
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Додано: Суб 05 лют, 2022 09:25
что там, 10к в этом году снова отменяется? жаль, с удовольствием бы добрал бнб по 100...
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DmitryK
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Додано: Суб 05 лют, 2022 12:25
Replay
Прочёл твоё написанное и увидел. что ты типичный представитель, кот прочёл что то гдето про крипту. вооружился чьми то выводами, понял, что сам уже опоздал...и решил об этом в своеобразнойформе сообщить.Не имею ничего против. у каждого своя т з.Не пойму что тебе не понравилось в моём пояснении о Мм и о ордерах, которыми путают не опытных трейдеров.Но то таке...
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Кучинелли
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Додано: Суб 05 лют, 2022 12:26
Игорь написав:
40500 !!! заходил по 37610. есть еще силы на 42000 или выходить чтобы зайти по 31000 ?
Если ты на банане. поставь стоп ордер.(или на бирже где есть это) будешь па любому в +.
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Кучинелли
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Додано: Суб 05 лют, 2022 13:07
Ну что,линию восходящей тенденции,тянущейся с декабря 2020г и которую пробивали вниз 21.01.22г,снова пробили вверх одной мощной свечой и теперь будем ее тестить сверху вниз.Ближайшие цели будут район 43600-43900,дальше-47000 если туда доползем,ну и конечно 50К(вишенкой на торте). Нисходящий канал,по которому ползли с 10 ноября,тоже пробили и вышли из него..Интересное кино получается,разведут толпу быстро,или все же до полтинника сползаем и дней 10 еще порастем???Очень интересно..Альту пока держу не дергаюсь..Но руки начинают чесаться.
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osafly
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Додано: Суб 05 лют, 2022 16:49
ильюха и другие ташники сегодня каялись, шо недооценили уровни 36400-37400. типа оттуда надо было начинать брать, ну так и делал, а сча х.з. дж в шорт встал - доживём до понедельника...
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чик
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Додано: Суб 05 лют, 2022 17:19
чик написав:
ильюха и другие ташники сегодня каялись, шо недооценили уровни 36400-37400. типа оттуда надо было начинать брать, ну так и делал, а сча х.з. дж в шорт встал - доживём до понедельника...
в шорт можно на 45к смело, даже если до 47к долетит, все равно на 41к сдуется - рынок уже не тот - стейблкоины даже в 2018 году печатали ударными темпами, а сейчас туда-сюда пару сот-лямов.
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Zebra
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Додано: Суб 05 лют, 2022 17:32
чик написав:
ильюха и другие ташники сегодня каялись, шо недооценили уровни 36400-37400. типа оттуда надо было начинать брать, ну так и делал, а сча х.з. дж в шорт встал - доживём до понедельника...
Ну их всех козе в трещину,переобувальщиков.Удалите их нафиг и живите спокойно.График-единственный инструмент,который невозможно изменить постфактум и который фиксирует и записывает собой все следы и все действия участников рынка,чего б они не вытворяли.
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osafly
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