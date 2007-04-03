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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2987298829892990
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 18:13

osafly
пару челам уделяю внимания минут 10 в день на перемотке в основном + дж + эта ветка. нагрузка не велика, всякие новости и тп. узнаю, а поступаю всё равно по своему...
буду токо рад вашему с зеброй сценарию :D
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 20:24

  osafly написав:Ну что,линию восходящей тенденции,тянущейся с декабря 2020г и которую пробивали вниз 21.01.22г,снова пробили вверх одной мощной свечой и теперь будем ее тестить сверху вниз.Ближайшие цели будут район 43600-43900,дальше-47000 если туда доползем,ну и конечно 50К(вишенкой на торте). Нисходящий канал,по которому ползли с 10 ноября,тоже пробили и вышли из него..Интересное кино получается,разведут толпу быстро,или все же до полтинника сползаем и дней 10 еще порастем???Очень интересно..Альту пока держу не дергаюсь..Но руки начинают чесаться.

Ося, вам персональный вопрос, еще ожидаете биток ниже 10к в этом году? или уже нет. спасибо.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 21:14

  DmitryK написав:
  osafly написав:Ну что,линию восходящей тенденции,тянущейся с декабря 2020г и которую пробивали вниз 21.01.22г,снова пробили вверх одной мощной свечой и теперь будем ее тестить сверху вниз.Ближайшие цели будут район 43600-43900,дальше-47000 если туда доползем,ну и конечно 50К(вишенкой на торте). Нисходящий канал,по которому ползли с 10 ноября,тоже пробили и вышли из него..Интересное кино получается,разведут толпу быстро,или все же до полтинника сползаем и дней 10 еще порастем???Очень интересно..Альту пока держу не дергаюсь..Но руки начинают чесаться.

Ося, вам персональный вопрос, еще ожидаете биток ниже 10к в этом году? или уже нет. спасибо.


Дмитрий,скажу точно,что ожидаю ниже 20К,ибо верю мувингам,это не мое личное мнение,это взгляд на скользящие средние...На 9600 есть незакрытый Гэп,я не могу с уверенностью утверждать что его закроют на столь низких значениях,но и отрицать этого не могу.Думаю что тыс 15-17 мы увидим железно....А там как получится.Вся альта,будет как всегда укатана в пол,на уровнях -95-99%. Ничего не обычного,ибо она сейчас уже по некоторым монетам в -90%...А БНБистов,я бы ипал особенно,за их жадность,лояльность и доверчивость к Бинансу!Уж не обессудьте!
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 21:25

спасибо)) я вот жду бинанс кард,там кешбеки до 8%, обещали скоро запустить у нас... -90% конечно страшно звучит, это что, бнб по 40 баксов? как то совсем не верится пока что...
DmitryK
 
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