Додано: Суб 05 лют, 2022 22:10

DmitryK написав: Zebra написав: DmitryK написав: спасибо)) я вот жду бинанс кард,там кешбеки до 8%, обещали скоро запустить у нас... -90% конечно страшно звучит, это что, бнб по 40 баксов? как то совсем не верится пока что... спасибо)) я вот жду бинанс кард,там кешбеки до 8%, обещали скоро запустить у нас... -90% конечно страшно звучит, это что, бнб по 40 баксов? как то совсем не верится пока что...

Сизого найдут повешенным в отеле Гонконга, тогда и 4 бакса за счастье будет. Сизого найдут повешенным в отеле Гонконга, тогда и 4 бакса за счастье будет.

ну это апо алиптические разные сценарии...может путина найдут повешеным, все может быть. но обьективно такую цену мы вряд ли увидим (даже 40) ну это апо алиптические разные сценарии...может путина найдут повешеным, все может быть. но обьективно такую цену мы вряд ли увидим (даже 40)

Никогда не говори никогда....Особенно в крипте.На мой взгляд,БНБ вообще считаю одной из самых стремных и опасных вложений на крипторынке,ибо привязана она к неоднозначной бирже.С ней можно как заработать обалденно(что уже произошло),так и потерять практически 100% вложенных средств.Думаете я не был держателем БНБ в свое время??? Был...После того,как цена токена улетела свыше 50$ у меня даже в мыслях нет войти в него снова и я не сделаю этого теперь даже ниже 50$..БНБ для меня,теперь просто перевернутая страница.Прошлое.Есть гораздо более похожих перспективных токенов,тот же FTT,DYDX и Дексы типа Cake,Sushi,1inc,Uni и др...Какой такой БНБ по нескольку сот баксов.. Пусть китаец сам в него инвестирует..