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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 лют, 2022 18:13
osafly
пару челам уделяю внимания минут 10 в день на перемотке в основном + дж + эта ветка. нагрузка не велика, всякие новости и тп. узнаю, а поступаю всё равно по своему...
буду токо рад вашему с зеброй сценарию
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чик
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Додано: Суб 05 лют, 2022 20:24
osafly написав:
Ну что,линию восходящей тенденции,тянущейся с декабря 2020г и которую пробивали вниз 21.01.22г,снова пробили вверх одной мощной свечой и теперь будем ее тестить сверху вниз.Ближайшие цели будут район 43600-43900,дальше-47000 если туда доползем,ну и конечно 50К(вишенкой на торте). Нисходящий канал,по которому ползли с 10 ноября,тоже пробили и вышли из него..Интересное кино получается,разведут толпу быстро,или все же до полтинника сползаем и дней 10 еще порастем???Очень интересно..Альту пока держу не дергаюсь..Но руки начинают чесаться.
Ося, вам персональный вопрос, еще ожидаете биток ниже 10к в этом году? или уже нет. спасибо.
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DmitryK
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Додано: Суб 05 лют, 2022 21:14
DmitryK написав: osafly написав:
Ну что,линию восходящей тенденции,тянущейся с декабря 2020г и которую пробивали вниз 21.01.22г,снова пробили вверх одной мощной свечой и теперь будем ее тестить сверху вниз.Ближайшие цели будут район 43600-43900,дальше-47000 если туда доползем,ну и конечно 50К(вишенкой на торте). Нисходящий канал,по которому ползли с 10 ноября,тоже пробили и вышли из него..Интересное кино получается,разведут толпу быстро,или все же до полтинника сползаем и дней 10 еще порастем???Очень интересно..Альту пока держу не дергаюсь..Но руки начинают чесаться.
Ося, вам персональный вопрос, еще ожидаете биток ниже 10к в этом году? или уже нет. спасибо.
Дмитрий,скажу точно,что ожидаю ниже 20К,ибо верю мувингам,это не мое личное мнение,это взгляд на скользящие средние...На 9600 есть незакрытый Гэп,я не могу с уверенностью утверждать что его закроют на столь низких значениях,но и отрицать этого не могу.Думаю что тыс 15-17 мы увидим железно....А там как получится.Вся альта,будет как всегда укатана в пол,на уровнях -95-99%. Ничего не обычного,ибо она сейчас уже по некоторым монетам в -90%...А БНБистов,я бы ипал особенно,за их жадность,лояльность и доверчивость к Бинансу!Уж не обессудьте!
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osafly
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Додано: Суб 05 лют, 2022 21:25
спасибо)) я вот жду бинанс кард,там кешбеки до 8%, обещали скоро запустить у нас... -90% конечно страшно звучит, это что, бнб по 40 баксов? как то совсем не верится пока что...
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DmitryK
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Додано: Суб 05 лют, 2022 21:41
DmitryK написав:
спасибо)) я вот жду бинанс кард,там кешбеки до 8%, обещали скоро запустить у нас... -90% конечно страшно звучит, это что, бнб по 40 баксов? как то совсем не верится пока что...
Сизого найдут повешенным в отеле Гонконга, тогда и 4 бакса за счастье будет.
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Zebra
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Додано: Суб 05 лют, 2022 21:56
Zebra написав: DmitryK написав:
спасибо)) я вот жду бинанс кард,там кешбеки до 8%, обещали скоро запустить у нас... -90% конечно страшно звучит, это что, бнб по 40 баксов? как то совсем не верится пока что...
Сизого найдут повешенным в отеле Гонконга, тогда и 4 бакса за счастье будет.
ну это апо алиптические разные сценарии...может путина найдут повешеным, все может быть. но обьективно такую цену мы вряд ли увидим (даже 40)
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DmitryK
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Додано: Суб 05 лют, 2022 22:10
DmitryK написав: Zebra написав: DmitryK написав:
спасибо)) я вот жду бинанс кард,там кешбеки до 8%, обещали скоро запустить у нас... -90% конечно страшно звучит, это что, бнб по 40 баксов? как то совсем не верится пока что...
Сизого найдут повешенным в отеле Гонконга, тогда и 4 бакса за счастье будет.
ну это апо алиптические разные сценарии...может путина найдут повешеным, все может быть. но обьективно такую цену мы вряд ли увидим (даже 40)
Никогда не говори никогда....Особенно в крипте.На мой взгляд,БНБ вообще считаю одной из самых стремных и опасных вложений на крипторынке,ибо привязана она к неоднозначной бирже.С ней можно как заработать обалденно(что уже произошло),так и потерять практически 100% вложенных средств.Думаете я не был держателем БНБ в свое время??? Был...После того,как цена токена улетела свыше 50$ у меня даже в мыслях нет войти в него снова и я не сделаю этого теперь даже ниже 50$..БНБ для меня,теперь просто перевернутая страница.Прошлое.Есть гораздо более похожих перспективных токенов,тот же FTT,DYDX и Дексы типа Cake,Sushi,1inc,Uni и др...Какой такой БНБ по нескольку сот баксов.. Пусть китаец сам в него инвестирует..
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Додано: Суб 05 лют, 2022 22:10
DmitryK написав: Zebra написав: DmitryK написав:
спасибо)) я вот жду бинанс кард,там кешбеки до 8%, обещали скоро запустить у нас... -90% конечно страшно звучит, это что, бнб по 40 баксов? как то совсем не верится пока что...
Сизого найдут повешенным в отеле Гонконга, тогда и 4 бакса за счастье будет.
ну это апо алиптические разные сценарии...может путина найдут повешеным, все может быть. но обьективно такую цену мы вряд ли увидим (даже 40)
Обьективно 40 баксов за биток мы не увидим. А что такое BNB? Это токен который на серверах Бинанса крутится, вставят Сизому китайские коммунисты в опу паяльник, и селяви.
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Zebra
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Додано: Суб 05 лют, 2022 22:45
чик написав:
ильюха и другие ташники сегодня каялись, шо недооценили уровни 36400-37400. типа оттуда надо было начинать брать, ну так и делал, а сча х.з. дж в шорт встал - доживём до понедельника...
надо было шортить с плечом
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