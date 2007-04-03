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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2988298929902991
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 23:33

  osafly написав:
  DmitryK написав:
  Zebra написав:Сизого найдут повешенным в отеле Гонконга, тогда и 4 бакса за счастье будет.

ну это апо алиптические разные сценарии...может путина найдут повешеным, все может быть. но обьективно такую цену мы вряд ли увидим (даже 40)


Никогда не говори никогда....Особенно в крипте.На мой взгляд,БНБ вообще считаю одной из самых стремных и опасных вложений на крипторынке,ибо привязана она к неоднозначной бирже.С ней можно как заработать обалденно(что уже произошло),так и потерять практически 100% вложенных средств.Думаете я не был держателем БНБ в свое время??? Был...После того,как цена токена улетела свыше 50$ у меня даже в мыслях нет войти в него снова и я не сделаю этого теперь даже ниже 50$..БНБ для меня,теперь просто перевернутая страница.Прошлое.Есть гораздо более похожих перспективных токенов,тот же FTT,DYDX и Дексы типа Cake,Sushi,1inc,Uni и др...Какой такой БНБ по нескольку сот баксов.. Пусть китаец сам в него инвестирует..


а что не так с бинансом? чем лучше или хуже битфин например? Какую можно назвать на 99 - 100% нормальной и надежной?
п.с. хотел еще спросить - по Кукоину есть какой-то негатив из практики?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 23:37

  osafly написав:
  Ekran написав:надо было шортить с плечом :mrgreen:


Нас всех сейчас просто порвет от твоего с Олежаном остроумия А-ха-ха...Какой остроумный парубок,держите меня семеро,дайте срочно таблетку,иначе меня просто разорвет сейчас от смеха.Весело то как! Шортить нужно было...Прикинь! Смешно! Какой тонкий,английский юмор в субботу.

че на фрунзе интернет дали? :mrgreen:
шорти шорти :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 23:56

Когда будут чпокать лонгустинов? На 65 или выше?
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