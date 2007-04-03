Додано: Нед 06 лют, 2022 12:30

Alex2007 написав:

а что не так с бинансом? чем лучше или хуже битфин например? Какую можно назвать на 99 - 100% нормальной и надежной?

п.с. хотел еще спросить - по Кукоину есть какой-то негатив из практики? а что не так с бинансом? чем лучше или хуже битфин например? Какую можно назвать на 99 - 100% нормальной и надежной?п.с. хотел еще спросить - по Кукоину есть какой-то негатив из практики?

Zebra написав: Сизого найдут повешенным в отеле Гонконга, тогда и 4 бакса за счастье будет. Сизого найдут повешенным в отеле Гонконга, тогда и 4 бакса за счастье будет.

Ekran написав: osafly написав: Ekran написав: надо было шортить с плечом надо было шортить с плечом



Нас всех сейчас просто порвет от твоего с Олежаном остроумия А-ха-ха...Какой остроумный парубок,держите меня семеро,дайте срочно таблетку,иначе меня просто разорвет сейчас от смеха.Весело то как! Шортить нужно было...Прикинь! Смешно! Какой тонкий,английский юмор в субботу. Нас всех сейчас просто порвет от твоего с Олежаном остроумия А-ха-ха...Какой остроумный парубок,держите меня семеро,дайте срочно таблетку,иначе меня просто разорвет сейчас от смеха.Весело то как! Шортить нужно было...Прикинь! Смешно! Какой тонкий,английский юмор в субботу.

че на фрунзе интернет дали?

шорти шорти че на фрунзе интернет дали?шорти шорти

100% не даст никто гарантий...Бинанс-безотказная шльондра,а не биржа.. FTX и OKEX рулят.Последняя-нравится вообще,как в плане торгов,простоты,так и пассивного хранения с хорошими % Отличная площадка.Вот сегодня только вспомнил...а ведь подобное уже было.Чел из высшего руководства не помню уже какой то ли биржи,то ли фонда,сыграл в ящик,в довольно молодом относительно возрасте и унес пароль то ли разблокировки средств на счетах,то ли вообще пароль от кошельков биржи с собой в могилу..Пытались найти все кто только может и жена и партнеры...Так и не нашли ни записей,ни кодов...А сумма там была несколько сот миллионов кажись.Ото таке.Все может быть.Будут любителям БНБ и BUSD(ов) длинная дилда,а не заработок...и беспроцентные комиссии на торгах.Вот скажи,только честно...Олежан твой парень?? Или ты просто страдаешь здесь раздвоением личности,что клонов себе понаделал??