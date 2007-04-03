Zebra написав:Сизого найдут повешенным в отеле Гонконга, тогда и 4 бакса за счастье будет.
ну это апо алиптические разные сценарии...может путина найдут повешеным, все может быть. но обьективно такую цену мы вряд ли увидим (даже 40)
Никогда не говори никогда....Особенно в крипте.На мой взгляд,БНБ вообще считаю одной из самых стремных и опасных вложений на крипторынке,ибо привязана она к неоднозначной бирже.С ней можно как заработать обалденно(что уже произошло),так и потерять практически 100% вложенных средств.Думаете я не был держателем БНБ в свое время??? Был...После того,как цена токена улетела свыше 50$ у меня даже в мыслях нет войти в него снова и я не сделаю этого теперь даже ниже 50$..БНБ для меня,теперь просто перевернутая страница.Прошлое.Есть гораздо более похожих перспективных токенов,тот же FTT,DYDX и Дексы типа Cake,Sushi,1inc,Uni и др...Какой такой БНБ по нескольку сот баксов.. Пусть китаец сам в него инвестирует..
а что не так с бинансом? чем лучше или хуже битфин например? Какую можно назвать на 99 - 100% нормальной и надежной? п.с. хотел еще спросить - по Кукоину есть какой-то негатив из практики?
Нас всех сейчас просто порвет от твоего с Олежаном остроумия А-ха-ха...Какой остроумный парубок,держите меня семеро,дайте срочно таблетку,иначе меня просто разорвет сейчас от смеха.Весело то как! Шортить нужно было...Прикинь! Смешно! Какой тонкий,английский юмор в субботу.
Alex2007 написав: а что не так с бинансом? чем лучше или хуже битфин например? Какую можно назвать на 99 - 100% нормальной и надежной? п.с. хотел еще спросить - по Кукоину есть какой-то негатив из практики?
100% не даст никто гарантий...Бинанс-безотказная шльондра,а не биржа.. FTX и OKEX рулят.Последняя-нравится вообще,как в плане торгов,простоты,так и пассивного хранения с хорошими % Отличная площадка.
Zebra написав:Сизого найдут повешенным в отеле Гонконга, тогда и 4 бакса за счастье будет.
Вот сегодня только вспомнил...а ведь подобное уже было.Чел из высшего руководства не помню уже какой то ли биржи,то ли фонда,сыграл в ящик,в довольно молодом относительно возрасте и унес пароль то ли разблокировки средств на счетах,то ли вообще пароль от кошельков биржи с собой в могилу..Пытались найти все кто только может и жена и партнеры...Так и не нашли ни записей,ни кодов...А сумма там была несколько сот миллионов кажись.Ото таке.Все может быть.Будут любителям БНБ и BUSD(ов) длинная дилда,а не заработок...и беспроцентные комиссии на торгах.
Ekran написав:
osafly написав:
Ekran написав:надо было шортить с плечом
Нас всех сейчас просто порвет от твоего с Олежаном остроумия А-ха-ха...Какой остроумный парубок,держите меня семеро,дайте срочно таблетку,иначе меня просто разорвет сейчас от смеха.Весело то как! Шортить нужно было...Прикинь! Смешно! Какой тонкий,английский юмор в субботу.
че на фрунзе интернет дали? шорти шорти
Вот скажи,только честно...Олежан твой парень?? Или ты просто страдаешь здесь раздвоением личности,что клонов себе понаделал??
Востаннє редагувалось osafly в Нед 06 лют, 2022 12:57, всього редагувалось 1 раз.
чик Быстро Илия переобулся, 2 видоса назад 41к у него был потолок отскока и на дно... В понедельник фонда прольется, и биток за ним. Это в пятницу произошла раскорреляция битка чтобы повыше забраться, слить биток подороже.