RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2988298929902991
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 23:33

  osafly написав:
  DmitryK написав:
  Zebra написав:Сизого найдут повешенным в отеле Гонконга, тогда и 4 бакса за счастье будет.

ну это апо алиптические разные сценарии...может путина найдут повешеным, все может быть. но обьективно такую цену мы вряд ли увидим (даже 40)


Никогда не говори никогда....Особенно в крипте.На мой взгляд,БНБ вообще считаю одной из самых стремных и опасных вложений на крипторынке,ибо привязана она к неоднозначной бирже.С ней можно как заработать обалденно(что уже произошло),так и потерять практически 100% вложенных средств.Думаете я не был держателем БНБ в свое время??? Был...После того,как цена токена улетела свыше 50$ у меня даже в мыслях нет войти в него снова и я не сделаю этого теперь даже ниже 50$..БНБ для меня,теперь просто перевернутая страница.Прошлое.Есть гораздо более похожих перспективных токенов,тот же FTT,DYDX и Дексы типа Cake,Sushi,1inc,Uni и др...Какой такой БНБ по нескольку сот баксов.. Пусть китаец сам в него инвестирует..


а что не так с бинансом? чем лучше или хуже битфин например? Какую можно назвать на 99 - 100% нормальной и надежной?
п.с. хотел еще спросить - по Кукоину есть какой-то негатив из практики?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3256
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 1468 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 23:37

  osafly написав:
  Ekran написав:надо было шортить с плечом :mrgreen:


Нас всех сейчас просто порвет от твоего с Олежаном остроумия А-ха-ха...Какой остроумный парубок,держите меня семеро,дайте срочно таблетку,иначе меня просто разорвет сейчас от смеха.Весело то как! Шортить нужно было...Прикинь! Смешно! Какой тонкий,английский юмор в субботу.

че на фрунзе интернет дали? :mrgreen:
шорти шорти :lol:
Ekran
 
Повідомлень: 106
З нами з: 09.11.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 23:56

Когда будут чпокать лонгустинов? На 65 или выше?
airmax78
 
Повідомлень: 40222
З нами з: 25.10.12
Подякував: 944 раз.
Подякували: 4934 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 02:12

  airmax78 написав:Когда будут чпокать лонгустинов? На 65 или выше?

Не більше 42. Але це не точно. :)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29961
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2167 раз.
Подякували: 2265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:30

  Alex2007 написав:
а что не так с бинансом? чем лучше или хуже битфин например? Какую можно назвать на 99 - 100% нормальной и надежной?
п.с. хотел еще спросить - по Кукоину есть какой-то негатив из практики?


100% не даст никто гарантий...Бинанс-безотказная шльондра,а не биржа.. FTX и OKEX рулят.Последняя-нравится вообще,как в плане торгов,простоты,так и пассивного хранения с хорошими % Отличная площадка.

  Zebra написав:Сизого найдут повешенным в отеле Гонконга, тогда и 4 бакса за счастье будет.


Вот сегодня только вспомнил...а ведь подобное уже было.Чел из высшего руководства не помню уже какой то ли биржи,то ли фонда,сыграл в ящик,в довольно молодом относительно возрасте и унес пароль то ли разблокировки средств на счетах,то ли вообще пароль от кошельков биржи с собой в могилу..Пытались найти все кто только может и жена и партнеры...Так и не нашли ни записей,ни кодов...А сумма там была несколько сот миллионов кажись.Ото таке.Все может быть.Будут любителям БНБ и BUSD(ов) длинная дилда,а не заработок...и беспроцентные комиссии на торгах.

  Ekran написав:
  osafly написав:
  Ekran написав:надо было шортить с плечом :mrgreen:


Нас всех сейчас просто порвет от твоего с Олежаном остроумия А-ха-ха...Какой остроумный парубок,держите меня семеро,дайте срочно таблетку,иначе меня просто разорвет сейчас от смеха.Весело то как! Шортить нужно было...Прикинь! Смешно! Какой тонкий,английский юмор в субботу.

че на фрунзе интернет дали? :mrgreen:
шорти шорти :lol:


Вот скажи,только честно...Олежан твой парень?? Или ты просто страдаешь здесь раздвоением личности,что клонов себе понаделал??
Востаннє редагувалось osafly в Нед 06 лют, 2022 12:57, всього редагувалось 1 раз.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1339
З нами з: 29.05.14
Подякував: 61 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:56

  airmax78 написав:Когда будут чпокать лонгустинов? На 65 или выше?

Осафлай поуши в шортах. Имей совесть. Какие 65…?)))
И так его рвёт уже
Ekran
 
Повідомлень: 106
З нами з: 09.11.21
Подякував: 1 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

busd это вообще не бинанса стейбл, а paxos, возможно он и при падении бинанса выживет
DmitryK
 
Повідомлень: 898
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

во общем большинство считает до 42-43. патом коррекция до 40-38600, дальше примерно 45-47, а ильюха на 50+ целит...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6660
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5689 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:37

чик
Быстро Илия переобулся, 2 видоса назад 41к у него был потолок отскока и на дно...
В понедельник фонда прольется, и биток за ним. Это в пятницу произошла раскорреляция битка чтобы повыше забраться, слить биток подороже.
OptiX
 
Повідомлень: 200
З нами з: 13.09.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 14:48

OptiX
переобуваться это у всех ютубголов святое, "мои" хоть признают ашибки. интереснее до куда вниз пайдём если шо? на 38600 небольшой ордерок на откуп поставил...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6660
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5689 раз.
Подякували: 877 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2988298929902991
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mozzila2010 і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9131, 9132, 9133
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
91329 222305965
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 14:19
asti
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7951 18962798
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 17:45
Vic
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 72565
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.