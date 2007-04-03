Да как же не Бинанса,а чей тогда?? Или Бинанс от нефиг делать,комиссий с ним в парах не берет?? И здесь выходит чепуху написали-
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:24
Да как же не Бинанса,а чей тогда?? Или Бинанс от нефиг делать,комиссий с ним в парах не берет?? И здесь выходит чепуху написали-
Додано: Нед 06 лют, 2022 19:08
Насчёт переобуваний. Если бы этим людям не приходилось корректировать свое вИденье (порой кардинально), то зачем им нужно было вести какие-то каналы - ведь они бы на сто процентов знали движение и были бы уже мультимиллионерами
Додано: Нед 06 лют, 2022 19:21
paxos имеет аудиты что бюзд 1 к 1 именно к доллару (а не акции бонды и тд) так что они имхо более надежны чем юзтд на момент. но это мое имхо
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