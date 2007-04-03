RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2989299029912992
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:24

  DmitryK написав:busd это вообще не бинанса стейбл, а paxos, возможно он и при падении бинанса выживет


Да как же не Бинанса,а чей тогда?? Или Бинанс от нефиг делать,комиссий с ним в парах не берет?? И здесь выходит чепуху написали- https://coinmarketcap.com/ru/currencies/binance-usd/ Скажите еще,что БНБ-это не биржевой токен Банана..Каким боком тут Paxos, мне лично вообще не понятно,это сотрудничество..Типа Зиц председателя из Золотого теленка.

osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 29.05.14
Подякував: 61 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:08

Насчёт переобуваний. Если бы этим людям не приходилось корректировать свое вИденье (порой кардинально), то зачем им нужно было вести какие-то каналы - ведь они бы на сто процентов знали движение и были бы уже мультимиллионерами
razor
 
Повідомлень: 55
З нами з: 02.09.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:21

paxos имеет аудиты что бюзд 1 к 1 именно к доллару (а не акции бонды и тд) так что они имхо более надежны чем юзтд на момент. но это мое имхо
DmitryK
 
Повідомлень: 899
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2989299029912992
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, gorbatiuk_v, WallNutPen, холява, Прораб і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 9135, 9136, 9137
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
91368 222334144
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лют, 2022 20:11
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 794, 795, 796
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7951 18986600
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лют, 2022 17:45
Vic
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 72614
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (210)
06.02.2022 20:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.