DmitryK написав:busd это вообще не бинанса стейбл, а paxos, возможно он и при падении бинанса выживет
Да как же не Бинанса,а чей тогда?? Или Бинанс от нефиг делать,комиссий с ним в парах не берет?? И здесь выходит чепуху написали- https://coinmarketcap.com/ru/currencies/binance-usd/ Скажите еще,что БНБ-это не биржевой токен Банана..Каким боком тут Paxos, мне лично вообще не понятно,это сотрудничество..Типа Зиц председателя из Золотого теленка.
Насчёт переобуваний. Если бы этим людям не приходилось корректировать свое вИденье (порой кардинально), то зачем им нужно было вести какие-то каналы - ведь они бы на сто процентов знали движение и были бы уже мультимиллионерами
airmax78 написав:Когда будут чпокать лонгустинов? На 65 или выше?
65 уже скучно и неинтересно. Надо хотя бы до 80. Там у меня стоят ордера на продажу. Хорошо бы это к лету, на хороший отпуск. Или если падать, то уже по-людски до 20, чтобы хорошенько налилось в ведра на покупку.