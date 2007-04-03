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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2989299029912992
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:24

  DmitryK написав:busd это вообще не бинанса стейбл, а paxos, возможно он и при падении бинанса выживет


Да как же не Бинанса,а чей тогда?? Или Бинанс от нефиг делать,комиссий с ним в парах не берет?? И здесь выходит чепуху написали- https://coinmarketcap.com/ru/currencies/binance-usd/ Скажите еще,что БНБ-это не биржевой токен Банана..Каким боком тут Paxos, мне лично вообще не понятно,это сотрудничество..Типа Зиц председателя из Золотого теленка.

osafly
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:08

Насчёт переобуваний. Если бы этим людям не приходилось корректировать свое вИденье (порой кардинально), то зачем им нужно было вести какие-то каналы - ведь они бы на сто процентов знали движение и были бы уже мультимиллионерами
razor
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 19:21

paxos имеет аудиты что бюзд 1 к 1 именно к доллару (а не акции бонды и тд) так что они имхо более надежны чем юзтд на момент. но это мое имхо
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 03:13

https://web.archive.org/web/20140820183 ... etcap.com/

какая монета может взлететь как DOGE? с 2013? и как stellar?

https://coinmarketcap.com/ru/currencies/bitcoinz/
https://coinmarketcap.com/ru/currencies/zero/
https://coinmarketcap.com/ru/currencies/bitcoinz/
https://coinmarketcap.com/ru/currencies ... n/markets/
https://coinmarketcap.com/ru/currencies/peercoin/
https://coinmarketcap.com/ru/currencies/namecoin/
https://coinmarketcap.com/ru/currencies/nxt/
https://coinmarketcap.com/ru/currencies/stellar/
https://coinmarketcap.com/currencies/bytecoin-bcn/
https://coinmarketcap.com/currencies/by ... n/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/blackcoin/
https://coinmarketcap.com/ru/currencies/nushares/


я думаю:
https://coinmarketcap.com/ru/currencies ... n/markets/
https://coinmarketcap.com/currencies/bytecoin-bcn/
https://coinmarketcap.com/ru/currencies/peercoin/


есть еще вариант?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 06:20

  airmax78 написав:Когда будут чпокать лонгустинов? На 65 или выше?

65 уже скучно и неинтересно. Надо хотя бы до 80. Там у меня стоят ордера на продажу. Хорошо бы это к лету, на хороший отпуск. Или если падать, то уже по-людски до 20, чтобы хорошенько налилось в ведра на покупку.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:09

  airmax78 написав:Когда будут чпокать лонгустинов? На 65 или выше?

Я предполагаю, что в районе 44к, посмотрим.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 10:13

  proftpd66 написав:есть еще вариант?

Протринькати гроші в справжньому казіно. :)

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:25

  Tegularius написав:
  airmax78 написав:Когда будут чпокать лонгустинов? На 65 или выше?

65 уже скучно и неинтересно. Надо хотя бы до 80. Там у меня стоят ордера на продажу. Хорошо бы это к лету, на хороший отпуск. Или если падать, то уже по-людски до 20, чтобы хорошенько налилось в ведра на покупку.

если будет 80 осафлай останется с голой попой:)
рынок не может так поступить с гением.
осафлай садясь на какашку не может ошибаться :mrgreen:
Ekran
 
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