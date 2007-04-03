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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2990299129922993
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:16

Козак-характерник

для КХ

https://minfin.com.ua/ua/2022/02/07/80601863/
greenozon
 
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