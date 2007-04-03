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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 лют, 2022 21:16
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greenozon
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Додано: Вів 08 лют, 2022 03:32
Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки
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phantom_systems
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