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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2990299129922993
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:16

Козак-характерник

для КХ

https://minfin.com.ua/ua/2022/02/07/80601863/
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 03:32

Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки
phantom_systems
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