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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 лют, 2022 21:16
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greenozon
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Додано: Вів 08 лют, 2022 03:32
Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки
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phantom_systems
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Додано: Вів 08 лют, 2022 08:15
phantom_systems
дождались - теперь жалеемс об упущенной прибыли, подсчитываю "убытки" от дёшево проданного
какашка рипл порадовала...
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чик
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Додано: Вів 08 лют, 2022 09:56
phantom_systems написав:
Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки
вот именно.... в плюсе кто не рыпается. долгосрочно. потому как 10-20к можно вечно ждать
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DmitryK
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Додано: Вів 08 лют, 2022 11:35
phantom_systems написав:
Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки
В шорті з 40860. Ліквідація на 378873. Капає фандінг. Польот нормальний.
Лонгую потрохи.
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Козак-характерник
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