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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2990299129922993
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:16

Козак-характерник

для КХ

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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 03:32

Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 08:15

phantom_systems
дождались - теперь жалеемс об упущенной прибыли, подсчитываю "убытки" от дёшево проданного :)
какашка рипл порадовала...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:56

  phantom_systems написав:Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки

вот именно.... в плюсе кто не рыпается. долгосрочно. потому как 10-20к можно вечно ждать
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:35

  phantom_systems написав:Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки

В шорті з 40860. Ліквідація на 378873. Капає фандінг. Польот нормальний. :) Лонгую потрохи.
Козак-характерник
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