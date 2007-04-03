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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лют, 2022 08:15
phantom_systems
дождались - теперь жалеемс об упущенной прибыли, подсчитываю "убытки" от дёшево проданного
какашка рипл порадовала...
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Додано: Вів 08 лют, 2022 09:56
phantom_systems написав:
Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки
вот именно.... в плюсе кто не рыпается. долгосрочно. потому как 10-20к можно вечно ждать
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Додано: Вів 08 лют, 2022 11:35
phantom_systems написав:
Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки
В шорті з 40860. Ліквідація на 378873. Капає фандінг. Польот нормальний.
Лонгую потрохи.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 08 лют, 2022 11:54
phantom_systems написав:
Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки
Хомки не сдаются, снова добавляются покупают, потом по новой будут бриты
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:46
дж сомневается, шо пробьём 46, а ильюха раньше 48 продавать не собирается и целит на 52...
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чик
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:23
phantom_systems написав:
Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки
А кто говорил про шорты??? Большинство вообще то,"страх" откупали,который на отметке около 10 почти три недели болтался..Кто шортил?? Зебра? Так его вынесло по стопу..Кто еще??
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osafly
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Додано: Вів 08 лют, 2022 13:30
osafly написав: phantom_systems написав:
Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки
А кто говорил про шорты??? Большинство вообще то,"страх" откупали,который на отметке около 10 почти три недели болтался..Кто шортил?? Зебра? Так его вынесло по стопу..Кто еще??
Не я точно не шортил, мой лонг выбило с плечем 10х тогда, я рыдаю.
шортить на на 45к засцал, сильно как то быстро отросли, а надо было, можно уже б стоп в безубыток поставить.
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