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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2990299129922993
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 08:15

phantom_systems
дождались - теперь жалеемс об упущенной прибыли, подсчитываю "убытки" от дёшево проданного :)
какашка рипл порадовала...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 09:56

  phantom_systems написав:Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки

вот именно.... в плюсе кто не рыпается. долгосрочно. потому как 10-20к можно вечно ждать
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:35

  phantom_systems написав:Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки

В шорті з 40860. Ліквідація на 378873. Капає фандінг. Польот нормальний. :) Лонгую потрохи.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:54

  phantom_systems написав:Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки

Хомки не сдаются, снова добавляются покупают, потом по новой будут бриты :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

дж сомневается, шо пробьём 46, а ильюха раньше 48 продавать не собирается и целит на 52...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:23

  phantom_systems написав:Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки


А кто говорил про шорты??? Большинство вообще то,"страх" откупали,который на отметке около 10 почти три недели болтался..Кто шортил?? Зебра? Так его вынесло по стопу..Кто еще??
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 13:30

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Что все затаились? Как шорты поживают? 45к уже близко. Стэйблы снова вливают, +800 лямов за сутки


А кто говорил про шорты??? Большинство вообще то,"страх" откупали,который на отметке около 10 почти три недели болтался..Кто шортил?? Зебра? Так его вынесло по стопу..Кто еще??

Не я точно не шортил, мой лонг выбило с плечем 10х тогда, я рыдаю.

шортить на на 45к засцал, сильно как то быстро отросли, а надо было, можно уже б стоп в безубыток поставить.
Zebra
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