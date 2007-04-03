phantom_systems
дождались - теперь жалеемс об упущенной прибыли, подсчитываю "убытки" от дёшево проданного
какашка рипл порадовала...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лют, 2022 08:15
phantom_systems
дождались - теперь жалеемс об упущенной прибыли, подсчитываю "убытки" от дёшево проданного
какашка рипл порадовала...
Додано: Вів 08 лют, 2022 09:56
Додано: Вів 08 лют, 2022 11:35
Додано: Вів 08 лют, 2022 11:54
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
дж сомневается, шо пробьём 46, а ильюха раньше 48 продавать не собирается и целит на 52...
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:23
Додано: Вів 08 лют, 2022 13:30
Не я точно не шортил, мой лонг выбило с плечем 10х тогда, я рыдаю.
шортить на на 45к засцал, сильно как то быстро отросли, а надо было, можно уже б стоп в безубыток поставить.
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
XRP делал айрдроп в декабре,раздавал держателям какие то токены Solo и чего с ними делать то?? Нигде ними не торгуют на вменяемых биржах..На инвестинге,я вообще его не нашел в листинге,на Коинмаркеткап-нашлась..392 в рейтинге.Вы проверяли свои балансы,насыпал Вам этих каках Банан или ФТХ?? Я ради интереса оставлял полтысячи Риплов,остальную,большую часть,продал за день перед дропом(как оказалось-именно это и было самое верное решение) Отвалили аж.....2.5 монеты по 0.53 бакса на текущий момент шт. Цирк! В который раз убеждаюсь,перед раздачей,самое умное что можно сделать-это продать актив лучше всего за 24-48 часов перед началом акции и не заниматься фигней!Что было после дропа-все уже знают.
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:39
Я половину деда у 45к разгрузил, остальным в парах с альтами катаюсь. Шортить пока не буду. Сбросил ночью говноэос на отскоке к 0.000063, его туда манипуль прямо за уши тянул, сейчас забрал обратно по 0.000059
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:59
Судя по всему,пойдем тестировать линию восходящей тенденции сверху,которую недавно пробили снизу вверх и вернулись в восходящий тренд..А это примерно на уровне 41К +- незначительно(см.график).Если нырнем снова под нее,это хреново будет..и весь "Марлизонский балет" может на этом закончиться,едва начавшись...А я все же ожидаю 49К+
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