Додано: Вів 08 лют, 2022 14:11

XRP делал айрдроп в декабре,раздавал держателям какие то токены Solo и чего с ними делать то?? Нигде ними не торгуют на вменяемых биржах..На инвестинге,я вообще его не нашел в листинге,на Коинмаркеткап-нашлась..392 в рейтинге.Вы проверяли свои балансы,насыпал Вам этих каках Банан или ФТХ?? Я ради интереса оставлял полтысячи Риплов,остальную,большую часть,продал за день перед дропом(как оказалось-именно это и было самое верное решение) Отвалили аж.....2.5 монеты по 0.53 бакса на текущий момент шт. Цирк! В который раз убеждаюсь,перед раздачей,самое умное что можно сделать-это продать актив лучше всего за 24-48 часов перед началом акции и не заниматься фигней!Что было после дропа-все уже знают.