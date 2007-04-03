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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2991299229932994
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:03

Сейчас на 43к может быть медвежья ловушка, тогда пойдём на 48-50к и будет финальный загон перед финитой в марте-апреле. Если же спустимся на 39-41к, тогда это уже всё.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:20

Мосты в криптовалюте: Зачем нужны, Какие риски и Как работает?
Ірина_
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