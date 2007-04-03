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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2991299229932994
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 15:03

Сейчас на 43к может быть медвежья ловушка, тогда пойдём на 48-50к и будет финальный загон перед финитой в марте-апреле. Если же спустимся на 39-41к, тогда это уже всё.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 17:20

Мосты в криптовалюте: Зачем нужны, Какие риски и Как работает?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:19

  phantom_systems написав:Сейчас на 43к может быть медвежья ловушка, тогда пойдём на 48-50к и будет финальный загон перед финитой в марте-апреле. Если же спустимся на 39-41к, тогда это уже всё.


Да, действительно, как пройдём 43, так и дальше нарисуется.1 вар - до сопротивления 47 и там очередное раздумье.2 вар - на ретест пробитой трендовой и за стопами лонгистов на 40-41-42.Очевидно лишь одно - притихли ПА15-20 :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 20:24


Для многих тема не актуальна.Началось с того, что чз мосты уходили на L2 цепочки с эфириума, для удешевления операций.Скоро эти цепочки отомрут, т к эфир задействует свои обновления и надобность отпадёт.И вообще. чем дальше становится сложнее, и это не в пользу массадопшн.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 21:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:Очевидно лишь одно - притихли ПА15-20

это мну настораживает...
чик
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  #<1 ... 2991299229932994
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