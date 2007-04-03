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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 08 лют, 2022 15:03
Сейчас на 43к может быть медвежья ловушка, тогда пойдём на 48-50к и будет финальный загон перед финитой в марте-апреле. Если же спустимся на 39-41к, тогда это уже всё.
Додано: Вів 08 лют, 2022 17:20
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:19
Да, действительно, как пройдём 43, так и дальше нарисуется.1 вар - до сопротивления 47 и там очередное раздумье.2 вар - на ретест пробитой трендовой и за стопами лонгистов на 40-41-42.Очевидно лишь одно - притихли ПА15-20
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:24
Для многих тема не актуальна.Началось с того, что чз мосты уходили на L2 цепочки с эфириума, для удешевления операций.Скоро эти цепочки отомрут, т к эфир задействует свои обновления и надобность отпадёт.И вообще. чем дальше становится сложнее, и это не в пользу массадопшн.
Додано: Вів 08 лют, 2022 21:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 08 лют, 2022 22:10
Додано: Вів 08 лют, 2022 22:35
Продвинутые криптаны всегда подчёркивают, что мы имеем дело с очень сильным ММ.Он хорошо научился рисовать всё, что рисуется.Ещё чаще встречаются двойные - тройные диверы, кот всё никак не отрабатываются.И подобные штучки.Более приземлённый пример - 99% всех аналитегов два дня взад провозгласили падение - Илья Мещ, Илья ДЖ,Вася, да и куча остальных, посчитавших пробой ложным.Всех повыбивало по стопам в убыток и помахало ручкой.А они ведь тоже не лохи, смотрящие на график и индикаторы со скользящими и трущими ММ силён как никогда.И пока нет жёсткой регуляции крипты, он будет ломать всё что ломается.
Додано: Вів 08 лют, 2022 22:38
Ну так ДЖ после переобувки предположил, что ниже 43 не пойдём, т к тама много желающих.Вот 42650 был локальный мин.Я на 42900 набирал токо что.Но не зарекаюсь, может скоро и назад продам...
Додано: Вів 08 лют, 2022 22:38
Не забуваємо, що криптозима... Чпокнуть лонгустинів неочікувано великою червоною ділдою. Маніпул знов продає лОхам дорогого дєда і прочий хлам.
Додано: Вів 08 лют, 2022 23:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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